El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega de fondos y vouchers para la compra de libros a 45 bibliotecas populares de toda la provincia. Dicha iniciativa busca fortalecer el acceso a material bibliográfico y contribuir al funcionamiento de estas organizaciones culturales.

El gobernador Hugo Passalacqua entregó fondos y libros a las bibliotecas populares de la provincia, como parte del Programa de Fomento a Bibliotecas Populares. Este programa, que se lleva adelante por 14° año consecutivo, otorga incentivos económicos para apoyar el funcionamiento de 45 bibliotecas distribuidas en todo el territorio provincial.

Durante la ceremonia, las bibliotecas recibieron vouchers que les permitirán adquirir nuevos libros y ampliar su base documental. Además, 16 de estas bibliotecas fueron beneficiadas con cheques, correspondientes a fondos asignados a través de la Ley de Presupuesto provincial, vigente desde el año 2020.

Precisamente, hoy 10 representantes de bibliotecas beneficiadas recibieron los fondos por parte de las autoridades provinciales, el resto de los organismos beneficiados recibirán su respectiva donación en el transcurso de las próximas semanas.

Al respecto, Passalacqua agradeció al ministro de Cultura, a la representante de la Federación de Bibliotecas Populares y a las autoridades de la la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) presentes, por el trabajo que realizan día a día y por fomentar el valor de la lectura. “Quiero felicitar y agradecer a cada uno de ustedes y a quienes están detrás de ustedes porque hay mucha gente trabajando para fomentar y estar todos los días con paredes forradas de letras, como diría Borges”, expresó. “Gracias por sostener esa trinchera maravillosa llena de conocimientos, pensamientos, fantasía, ficción, matemáticas y más, que son las bibliotecas populares. Son una apoyatura inmensa para todo el pueblo misionero”, agregó.

“Las bibliotecas son un espacio de construcción social único, porque uno está acompañado y solo a la vez, no es lo mismo leer un libro en tu casa que leerlo en la biblioteca, por eso fomentar eso es construir sociedad. Y es muy importante que esté al alcance de los sectores populares que, tal vez, si no es de esta forma, no tienen la oportunidad de tener un solo libro en su casa”, sostuvo el primer mandatario provincial.

Además, el gobernador aseguró, “sé que lo que les estamos entregando hoy no les va a solucionar la vida en su totalidad, pero es un gran aporte que les va a permitir seguir fortaleciendo el trabajo que ya vienen haciendo y refleja nuestro compromiso como Gobierno provincial de poner en agenda a la cultura”.“Sueño con que los 78 municipios tengan su biblioteca”, sostuvo finalmente.

UN ESTADO PRESENTE QUE DECIDE APOYAR A LAS BIBLIOTECAS

Por su parte, el ministro de Cultura, Jose Martín Schuap aseguró que “esto no ocurre en las demás provincias argentinas porque el apoyo a las bibliotecas populares desde la CONABIP se redujo notablemente y es el Gobierno de Misiones a través de un gobernador que tiene un historial de 14 años de apoyo a las bibliotecas populares que decide seguir apostando por este camino”.

“En Misiones tenemos un Estado presente que decide apoyar a las bibliotecas y un gobernador que sostiene este acompañamiento hace 14 años más allá de que las políticas nacionales no acompañen como esperamos”, agregó.

LA MILITANCIA DE LA CULTURA Y LA LECTURA

En tanto, la delegada gubernamental ante CONABIP y directora de la Biblioteca Pública de las Misiones, Iris Gómez, agradeció la donación y resaltó “tener el apoyo local e incondicional del Gobierno de la provincia”.

Mientras, la vocal ante la CONABIP, Elsa Tanski, puntualizó que esta entrega “es un alivio muy grande, porque hasta el momento solo cinco bibliotecas de la provincia han recibido subsidios nacionales”, sobre todo en un momento crítico para los organismos culturales del país. Asimismo, reivindicó el rol de las bibliotecas y los bibliotecarios como “militantes de la cultura, militantes por el libro, por la lectura, por los derechos de los ciudadanos y somos lugares de encuentro de la ciudadanía. Los lugares de encuentro en todos los pueblos y los lugares de custodia, del patrimonio de cada uno de los pueblos, son las bibliotecas populares”.

En el acto, estuvieron presentes la presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de Misiones, Rita Zapanni y representantes de las bibliotecas beneficiadas con los subsidios.

UN INCENTIVO A LA LECTURA Y LA CULTURA

En detalle, el Programa de Fomento a Bibliotecas Populares, implementado por el Gobierno provincial desde 2012 bajo la gestión de Passalacqua, tiene como objetivo fortalecer la autonomía de estas instituciones y fomentar la lectura entre estudiantes, niños y jóvenes de Misiones. La iniciativa contribuye a la creación de espacios de acceso al conocimiento y la cultura en diversas localidades.

Además, a nivel nacional, la CONABIP cuenta con programas que permiten a las bibliotecas adquirir material bibliográfico a precios reducidos, como el programa “Libro %”, activo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

A su vez, la presidenta de la Biblioteca Popular “Victorio Cardozo” de 25 de Mayo, Mariel Santiago, agradeció el apoyo económico recibido de la provincia. “Estamos muy felices sobre todo porque estamos atravesando un momento bastante difícil por el recorte de financiamiento. Las bibliotecas populares se autogestionan, entonces estos subsidios realmente nos viene muy bien, nos ayudan mucho”, aseguró.

“Es muy importante, además, que este es un apoyo que se viene manteniendo hace años, porque este programa empezó hace unos años, cuando el gobernador Passalacqua, que era vicegobernador, empezó a impulsar este camino de acompañamiento a las bibliotecas populares”, recordó Santiago.

“Las bibliotecas populares en cualquier lugar del país son fundamentales, porque son únicas en cada localidad, ya que recolectan libros e información que podemos encontrar solamente en ese lugar y eso es lo importante. Además, son muy utilizadas por los investigadores para buscar documentos inéditos y no nos olvidemos que muchas veces es el único lugar donde los niños pueden encontrar hoy libros en formato papel”, manifestó. De la misma manera, señaló “el interés por la lectura no se está perdiendo, eso es mentira y eso se puede ver cuando entras a cualquier biblioteca, siempre se encuentran niños y adultos leyendo”.

Entre las bibliotecas beneficiadas se encuentran:

Biblioteca Popular Bartolomé Mitre – Concepción de la Sierra Biblioteca Popular Sarmiento – Santa Ana Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento – Oberá Biblioteca Popular Victorio Cardozo – 25 de Mayo Biblioteca Popular Horacio Quiroga – Montecarlo Biblioteca Popular 23 de Septiembre – Santa Rita Asociación Civil Biblioteca Popular Ernesto Sábato – Jardín América Asociación Civil María Magdalena Deautier – Azara Asociación Civil Biblioteca Popular Sur Argentino – Posadas Biblioteca Popular Horacio Quiroga de Puerto Rico – Puerto Rico Biblioteca Popular Posadas – Posadas Biblioteca Popular Eldorado Asoc Civil – Eldorado Biblioteca Popular El Urunday – Profundidad Biblioteca Popular Solidaria San Marcos – Dos de Mayo Asociación Civil Biblioteca Popular Vamos a Leer – Oberá Biblioteca Popular Municipal Nicolás Antonio Petcoff – Capioví Biblioteca Popular Thay Morgenstern – San Pedro Hogar de Ancianos y Biblioteca Popular Mejor Pasar – Gobernador López Asociación Cultural Sanmartiniana y Biblioteca Popular Granadero Chepoyá – Posadas Asociación Civil Amigos de la Biblioteca Popular Victoria Aguirre – Puerto Iguazú Asociación Civil Biblioteca Popular José Hernández – Campo Grande Asociación Civil Biblioteca Popular Arturo Illia – Pueblo Illia Biblioteca Popular Del Conocimiento al Saber – Mojón Grande Asociación Civil Biblioteca Popular San Martín – Santa Ana Asociación Civil Biblioteca Popular Alma Guaraní – Colonia Wanda Asociación Cooperadora y Biblioteca Popular Soberanía Nacional del Bachillerato Común Nº 1 San Antonio – San Antonio Biblioteca Popular Gabriela Mistral – El Soberbio Biblioteca Popular Episteme – Colonia San Martín Biblioteca Popular El Palomar – Posadas Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento – Montecarlo Biblioteca Popular Patricias Argentinas – San Ignacio Biblioteca Popular Técnica Roque González de Santa Cruz – Montecarlo Asociación Civil Biblioteca Popular San Vicente – San Vicente Biblioteca Popular 2 de Abril – Posadas Biblioteca Popular Oñondivé – Puerto Piray Biblioteca Popular Garupá Saludable – Garupá Biblioteca Popular Angélica Schnarbach – Leandro N. Alem Biblioteca Popular Puerto Azara – Puerto Azara Biblioteca Popular Abdón Fernández – Puerto Libertad Biblioteca Popular Antonio Ruiz de Montoya – Garuhapé Biblioteca Popular Teresa Morcchio de Passalacqua – Oberá Biblioteca Popular Hugo Amable – Oberá Biblioteca Popular Dr. Bernardo Elvira – San Javier Biblioteca Popular Manantial – Posadas Biblioteca Pública De Las Misiones-Parque del Conocimiento – Posadas