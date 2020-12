Los consumos problemáticos y las adicciones atraviesan a toda la sociedad. Por ese motivo, el Gobierno Provincial solicitó con precisión un mapa de riesgo. Actualmente, según los resultados a los que llegó el Observatorio Provincial de Drogas, 3 son los municipios que presentan alto riesgo: Posadas, Oberá y Eldorado.

Este miércoles, en el monumento al Comandante Andrés Guacurarí, con la presencia del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad; el vicegobernador, Carlos Arce; el intendente, Leonardo Stelatto; el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López; el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, funcionarios provinciales, nacionales y secretarios municipales, se realizó el lanzamiento de la Campaña Masiva “MisionEs Prevención” de la Subsecretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas.

Para realizar un trabajo preventivo-asistencial de los consumos problemáticos el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, a través de las distintas Subsecretarías, articuló durante el año con los distintos municipios, instituciones, organizaciones y comunidades de fe, para diseñar la campaña masiva de comunicación MisionEs Prevención que se realizará en toda la Provincia con el fin de concientizar, sensibilizar y prevenir sobre consumos problemáticos.

Durante la presentación, el Coordinador de la Agencia Universitaria Carlos Vigo -quién habló en nombre del Intendente- manifestó: “Para nosotros es una gran alegría y una responsabilidad importantísima que se inicie esta campaña acá en la ciudad de Posadas”.

En ese sentido, agregó que “el objetivo de esta campaña es poder realizar un proceso de concientización, sensibilización y promoción de los consumos problemáticos, pero también de promoción de hábitos de salud que nos parece sumamente importante”. En relación al sector al que irá dirigida, explicó “nos vamos a enfocar en el estamento más vulnerable, que son los jóvenes y los adolescentes, ahí es dónde queremos apuntar con la campaña, por eso, es importante la presencia en los diferentes puntos turísticos de la provincia”.

Por su parte, el Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas Samuel López, declaró: “Es nuestra responsabilidad política saber dónde estamos parados en materia de consumo problemático y adicciones, pero por sobre todas las cosas, la prevención es muy importante, y Misiones es prevención, asique es importantísima la presencia de nuestras autoridades municipales y provinciales para trabajar en conjunto, ese es un claro reflejo del acompañamiento político e Institucional en materia de políticas públicas en prevención de adicciones”.

En esa línea, consideró que “es necesario humanizar la política y trabajar con las personas porque detrás de cada número hay niños, adolescentes, familias, madres y padres que la están pasando mal. Asique la idea es llegar antes, es llegar a tiempo y ver la posibilidad de generar una empatía social para poder ayudar a estas personas”.

Por último, el Gobernador Herrera Ahuad señaló: “me pone muy feliz que ahora podamos trabajar sobre un sistema más armado en materia de una política pública específica”.

“Cuando creamos este ministerio lo hicimos con la finalidad de poder poner sobre relieve una problemática que muchas veces pasaba hasta desapercibida para los ojos de la política. Nosotros decidimos contar y mostrar, quizás no sea “políticamente correcto” pero es lo más correcto que hay, mostrar cuál es nuestra problemática, si nosotros no asumimos la responsabilidad que nos compete con esto, no vamos a lograr resolverlo”, aseguró Ahuad.

En ese sentido agregó: “en este momento, el preventor (como en su momento fue el promotor de salud), es una persona con vocación con amor, cariño, afecto y con mucho espíritu. Ese es el compromiso con la sociedad. Por primera vez el Gobierno sale a la búsqueda del problema y no queda esperando en una oficina que venga el problema para resolver. Y esto de poner las puestas de atención, cuidado, capacitación y contención es muy importante porque salimos nosotros a buscarlo, que es nuestra responsabilidad”.

Desde hoy, se podrá encontrar a los Preventores Comunitarios en los distintos espacios de recreación y puntos turísticos. Allí, ellos brindarán información y asesoramiento de manera gratuita y confidencial.