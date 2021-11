Esta tarde, el presidente de la Cámara Carlos Rovira junto al gobernador Oscar Ahuad y el intendente Lalo Stelatto brindaron una conferencia de prensa en el edificio comunal. Coincidieron en resaltar que el Frente Renovador es la única garantía en Nación en escapar a la grieta.

Hizo dos anuncios claros, que construirán la primera escuela ecológica con Nivel Inicial estará al lado de la Escuela de Innovación y que no votarán el Presupuesto 2022 sino votan las cosas de Misiones.

“Esta es una reunión habitual que hacemos casi a cotidiano. Íntegramente integrado al concepto de gestión. Estar atentos todas las hs y días con el gobernador e intendentes que tiene la capacidad de cambiar la vida de la gente”, indicó Rovira.

De hecho, Rovira indicó que “los otros partidos van a sentarse en bancas nacionales que aportarán a la grieta”.

El presidente de la Cámara fue claro. Especificó que “»estuve conversando con otros dirigentes de otras provincias,

Del Norte, del Sur y del Centro del país, pensamos y coincidimos en un nuevo bloque neo revisionista, que geste una nueva visión de país. Es lo que buscamos.

No hay que asegurar votos a un bloque, sino la agenda del Misionero, si usamos con inteligencia el voto“ explicó

Al tiempo que agregó que “les aseguro que vamos por la confirmación de un nuevo espacio con varias otras provincias. Otras regiones piensan como nosotros, bienvenidos sean».

Rovira, seguido de cerca por los presentes, no dudó en adelantar que “si no nos votan los proyectos de Misiones, no vamos a votar el presupuesto nacional».

Sobre los candidatos precisó que, si bien tiene un cariño por todos los intendentes del interior, el de Oberá fue el elegido para encabezar la lista de diputados nacionales del FR. “Es un hombre de oficio, médico que gobierna la segunda ciudad de Misiones y toda una garantía de gestión. Claudia Gauto, otra dirigente comprometida, con identidad propia y la juventud de Fernando Meza, concejal, militante.

“Nuestra propuesta es que gane Misiones. Y nuestros candidatos renovadores en la figura de Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza. Esta fórmula es “la única garantía del Misionero es el bloque del Frente Renovador”, dijo Rovira.

Respecto de la pandemia, Rovira explicó que “Misiones durante la pandemia invirtió más que Caba en la pandemia en Salud”.

En esta línea, precisó que “Misiones ha tenido desde hace muchos años una política integral de inversión en salud, tanto en factor humano, materiales e infraestructura. Y eso ya adelanta sobre la peor crisis que vivió y vive la humanidad. Cuestiones que iban más allá de la ciencia.

“Misiones ha sido vanguardia en salud durante la pandemia, hemos estado antes y después. No lo ha estado ni siquiera Buenos Aires a nuestra altura”, sostuvo el presidente de Diputados.

Asimismo dijo que sobre el Tratamiento paliativo a pacientes, lo tiene Misiones, y le sale 0 pesos, todo lo aporta el Estado”.

Sobre la cuestión climática fue claro: “En Misiones el cambio climático está impuesto por Ley. Hoy estamos en Glasgow con nuestra agenda climática propia de Misiones”, precisó.

A su vez, el gobernador Oscar Herrera explicó sobre la pandemia que “lo desconocido a veces genera casos, por eso en el manejo de la pandemia no nos apuramos. Tuve la suerte de tener en el equipo de trabajo a ingenieros y tben médicos. Y en algunos momentos tomar la decisión del médico es fundamental”.

“Hemos hecho una inversión formidable durante la pandemia. Tenemos un sistema que va a durar 50/100 años en Misiones. Por ejemplo con los Hospitales de Jardín, Oberá, Alem y en el mismo Posadas con Fátima y en Villa Cabello”, dijo Ahuad.

“El valor más importante que tiene Misiones es su gente y a ella se la cuida siempre”, sostuvo .

Ahuad dijo que “desde el 2013 el sistema sanitario se fue fortaleciendo por el contexto regional con países endémicos en enfermedades vectoriales como Brasil y Paraguay. Y nosotros nos acostumbramos y cuidamos bien. Nosotros sabíamos que en el cambio cultural íbamos a tener un futuro promisorio durante la pandemia”, especificó.

Por su parte, el intendente Lalo Stelatto resaltó la figura de la renovación. “Fue creada de manera primigenia por el ING Carlos Rovira. Y hoy nos debemos a la gente. Y es potenciado para los misioneros. De la mano del gobernador quien recorre la Provincia. Y gestionamos para los misioneros”

También hablo sobre el comercio y de Posadas. “Estamos poniendo en valor los diferentes atractivos turísticos de Posadas y de recreación. Interactuamos para conseguir más vuelos a la ciudad. Trabajamos con el sector gastronómico y hotelero para que el turista se sienta a gusto cuando nos visite”, detalló Lalo Stelatto.





















Noticia en Desarrollo