La tripulación de la misión Artemis II de la NASA dio una emotiva conferencia tras el amerizaje de la nave Orion, luego de sobrevolar la Luna. Los cuatro astronautas destacaron el impacto emocional del viaje y el valor del trabajo en equipo.

Testimonios de los astronautas

«Victor, Christina y Jeremy: estamos unidos para siempre. Y nadie aquí sabrá jamás lo que acabamos de vivir los cuatro. Fue lo más especial que me pasará en la vida» — Reid Wiseman.

“Esto no fue fácil. Estar a más de 200.000 millas de distancia de casa. Antes del lanzamiento, sientes que es el sueño más grande de la vida. Y cuando estás allí (en el espacio), quieres volver a estar con tu familia y tus amigos. Ser un humano es algo especial, y estar en el planeta Tierra también lo es” — Reid Wiseman.

«Una tripulación es un grupo que siempre está unido, pase lo que pase. Rema junto cada minuto con el mismo propósito. Está dispuesto a sacrificarse en silencio el uno por el otro. Se apoya mutuamente y asume responsabilidades. Una tripulación comparte las mismas preocupaciones y necesidades. Una tripulación está inseparablemente, bellamente, fielmente unida» — Christina Koch.

«Todavía no procesé lo que acabamos de hacer y tengo miedo de empezar a hacerlo (…) quiero agradecerle a Dios (…) la gratitud por haber visto lo que vimos, por haber hecho lo que hicimos y por haber estado con quienes estuve, es demasiado grande como para ser expresado en un solo cuerpo» — Victor Glover.

«Lo que ustedes vieron fue un grupo de gente trabajando para hacer una contribución significativa y extraer alegría de ello. Y lo que estuvimos escuchando fue que se trató de algo especial para ustedes. Les sugiero que, cuando miren hacia arriba, no nos estén mirando a nosotros. Somos un espejo que los refleja. Y si les gusta lo que ven, miren un poco más allá. Estos son ustedes» — Jeremy Hansen.