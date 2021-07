Ayer se realizó la Audiencia Pública. Ediles evaluarán en los próximos días el pedido del sector para incrementar entre un 41 y un 45% la tarifa del servicio de automóviles de alquiler con taxímetro.

Dando seguimiento al pedido de los sectores de taxis y remises que plantearon rever la tarifa del servicio debido al marcado contexto de pandemia, se realizó una Audiencia Pública para evaluar una posible readecuación. Encabezada por la Comisión de Transporte del HCD, contó con la participación de la ciudadanía, representantes del sector y autoridades municipales, quienes se expresaron sobre la tarifa y el estado del servicio en HCD Posadas, respetando los protocolos vigentes de seguridad y salubridad marcados por la Pandemia.

Tal como lo establece la Ordenanza XI- N°80, la Audiencia Pública, es una herramienta que tiene como fin dar lugar a las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales, vinculadas a los servicios públicos. Mediante esto, el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, Francisco Fonseca aplicó la Ordenanza XVI- N°89, que llama a realizar una revisión semestral de la tarifa del servicio de automóviles de alquiler y solicitó dar curso al pedido de los taxistas para evaluar una futura readecuación: «hoy estamos dando cumplimiento a la primera audiencia pública que contemplará la 1° tarifa del servicio».

El último aumento realizado en diciembre, fue del 40% acordado en la Audiencia Pública del 2020. En la oportunidad, los oradores solicitaron un aumento de casi el entre un 41 y un 45% contemplando el costo de mantenimiento de los vehículos, el aumento de los combustibles y la difícil situación por la que atraviesan los peones de taxis debido al contexto de pandemia que dificulta el normal desarrollo de la actividad.

«En esta actividad de taxis, hay pandemias que hay que atender (…) todos sabemos que entre taxis y remises hay más de 1200 licencias que además atenta contra la seguridad del servicio (…) es por muchas cuestiones, que las licencias no van a llegar nunca a los peones de taxis. El único efecto de aumentar la tarifa es beneficiar a los propietarios del servicio», señaló Julio Escribano, uno de los oradores, tras dar a conocer ciertas ilegalidades del sector.

En la misma línea, resaltaron la importancia de que los ediles pongan el foco en preservar los derechos de los «trabajadores del volante» antes que la revisión tarifaria: «me preocupa a quienes beneficia este aumento. Como gremio estamos preocupados por como esto afecta al trabajador y todos sabemos que un aumento de tarifa trae incremento de los costos de alquiler de los autos«, expresó Sandra Barrios, secretaría general del Sindicato de Taxis, Remises y Afines de la Provincia.

Desde el sector empresarial del servicio de taxis, solicitaron un 41% de incremento teniendo en cuenta la futura inflación económica, de julio 2021 a febrero 2022, a aplicarse en dos tramos: un 21% este mes y un 20% en diciembre. «No tenemos tiempo físico para una segunda audiencia, por eso proponemos esto y establecer una fecha fija para la Audiencia Pública. El año pasado se entendió por la pandemia pero ahora ya no (…) No necesariamente tenemos que volver a pedir readecuación de tarifa ya que nosotros no somos formadores de precios, a nosotros nos forman el precio», expuso Jorge Starik, titular de la Asociación de Propietarios de Taxis.

Otro sector de propietarios solicitó, 45% de incremento en dos tramos: 25% por cuatro meses y 20% en diciembre y la próxima audiencia pública se establezca para el 10 de marzo del 2022. Por su parte, chóferes solicitaron un incremento de $80 la bajada de bandera y $9 la ficha.

Por su parte, el concejal Pablo Velázquez, expresó: «hoy vine a modo personal a dejarles una reflexión (…) yo soy usuario de taxi y la verdad que es malísimo y la verdad que subir a un auto que no esta en condiciones no corresponde (…) esta instancia no sirve para evaluar la inmensidad de problemas que tienen los propietarios y los chóferes (…) creo si la tarifa de taxis sigue aumentando, se van a quedar sin usuarios. Hay que empezar a pensar en usar una tarifa diferenciada (…) pónganse en el lugar del usuario alguna vez, tenemos que encontrar formas, no puede estar todo san cerrado que no se pueda discutir».

Cerrando las ponencias, el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, acotó: «La tarifa es compleja por el contexto actual. Hay que analizar un combo de situaciones que tienen que ver con el trabajador (…) yo creo que hay que aprovechar esta instancia para hacer cambios estructurales y empezar a ver cómo va a ser realmente este servicio (…) yo creo que el municipio tiene que ordenar, que es la facultad que le otorga la Carta Orgánica, es necesario que todos los sectores involucrados vean como revisar este servicio».

Tal como lo establece la Carta Orgánica de nuestra ciudad, la Audiencia, presentó carácter no vinculante, y los resultados serán analizados el próximo miércoles durante la reunión de Comisión de Transporte y Tránsito. El encuentro público fue presidido por el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito, cjal. Francisco Fonseca, el secretario, Rubén Edelman y presenciado por el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez y el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín.