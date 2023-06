La figura de la Lazio se expresó a través de sus redes sociales y no ocultó su tristeza. “Estábamos unidos por un objetivo”, señaló

(AP)

Luego de la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial Sub 20, Luka Romero lamentó la derrota por 2 a 0 frente a Nigeria en el encuentro que se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan. “No era lo que queríamos, el grupo y todos ustedes estábamos unidos por un objetivo, que era la Copa del Mundo”, escribió la figura de la Lazio en sus redes sociales. Y agregó: “No pudimos concretarlo, pero hay muchas cosas positivas que nos llevamos. Este proceso es largo y nos seguiremos formando para mejorar”.

El atacante albiceleste surgido del Mallorca tuvo una producción de menor a mayor en el certamen internacional y en palabras del entrenador, Javier Mascherano, la idea fue llevarlo de “a poco” para darle continuidad. “Quiero agradecerles por habernos apoyado en cada estadio y a toda la delegación argentina por hacernos vivir unos días muy lindos. Orgulloso del equipo, dejó todo hasta el último instante”, cerró en su comunicado escrito en su cuenta oficial de Instagram.

El quilmeño es uno de los proyectos más interesantes que tiene el fútbol argentino, con minutos en la Serie A y pasado en La Liga de España. “Estuvo a la altura”, sentenció el DT, que tiene todo el apoyo de la dirigencia para continuar en el cargo hasta mediados del 2026, como el resto de los entrenadores de las selecciones.

Por desdichado que haya sido el desenlace del campeonato para Argentina, el representativo nacional demostró tener material para un futuro recambio de cara al Mundial de mayores que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, donde la Scaloneta defenderá el título obtenido en Qatar.

Con la incertidumbre sobre la presencia de Lionel Messi, ya que la leyenda surgida de Rosario tendrá 39 años, el sueño de volver a conquistar al planeta del fútbol se amparará en talentos que van camino a tener el mote de cracks, como los casos de los Europibes que participaron de la cita organizada en nuestro país. Luka Romero; Matías Soulé, Valentín Carboni, Máximo Perrone, Matías Tanlongo y Román Vega fueron los casos más emblemáticos junto a los jóvenes que no pudieron participar como Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte.

“Muchas veces en el fútbol no tenés lo que merecés. Habrá otros momentos que obtendrán cosas que no se merezcan. Tienen que estar orgullosos y tranquilos. Es algo que podía pasar, pero la vida sigue. El rival tenía las mismas ganas de clasificar que nosotros. Acá no se trata de merecimientos”, aseguró Mascherano luego de la caída frente al elenco africano. Tal vez, algo de razón tiene.