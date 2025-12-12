La intervención se activó tras un llamado a la línea de emergencias 911 de la Policía, lo que permitió poner al menor bajo inmediato resguardo, con intervención judicial y del área de Niñez.

Un rápido accionar policial permitió proteger a un bebé de siete meses que había quedado solo en el interior de una vivienda, luego de que su madre se ausentara del domicilio, en un hecho ocurrido en la ciudad de Apóstoles.

El procedimiento se registró este jueves 12 de diciembre, alrededor de las 10 horas, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII, junto a personal de la Comisaría de la Mujer, fueron comisionados por el Centro Integral de Operaciones 911 hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Chaco y Rivadavia.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Rosana (25), quien manifestó que su hermana se había retirado de la vivienda, dejando en el interior de la casa a su bebé de siete meses. Con autorización y acompañamiento de la requirente, el personal policial irrumpió en el inmueble y constató que el menor se encontraba solo, durmiendo, procediendo de inmediato a su resguardo.

Ante la situación, tomó intervención el personal de la Comisaría de la Mujer, garantizando la protección integral del niño. Asimismo, se dio aviso a la Directora de Niñez, quien dispuso que el bebé sea entregado de manera provisoria a su tía, quedando bajo su cuidado.

En paralelo, se recepcionó una denuncia por Violencia Familiar por Tercero, con intervención del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Apóstoles, que continuará con las actuaciones correspondientes.