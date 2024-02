Tras la repentina comunicación, por parte de la Empresa Bencivenga, del inminente cese de la prestación del servicio de transporte de las líneas que operaba, la Municipalidad arbitró medidas para garantizar tanto el servicio a los usuarios como la situación de los trabajadores declarados, hasta tanto concluya el proceso con una nueva adjudicación.



El día 27/02/2024 al mediodía el Departamento Ejecutivo Municipal se notificó formalmente del cese de servicios de las líneas 14 – 16 – 23 y 28 explotadas por la concesionaria Empresa Bencivenga SRL a partir de la cero (0) horas del día 01/03 del corriente, según informara dicha prestataria del servicio de transporte público de pasajeros.

La decisión empresarial de Bencivenga SRL ocurre con posterioridad a que el día 26/02/2024 se procedió al llamado a licitación de las líneas antes mencionadas en el marco de la Ordenanza HCD XVI – No. 20 del Sistema Integrado de Transporte –SITM– (Licitación Pública No. 1/2023).



Los contratos de concesión de las líneas 14 – 16 – 23 y 28 de la Empresa Bencivenga SRL se hallaban vencidos desde agosto de 2022 y fueron prorrogados hasta la finalización del proceso de la citada Licitación No. 01/2023, conforme se dispuso en el Decreto DEM No. 940/2022.

Esta medida imprevista de la Empresa Bencivenga SRL es consecuencia, en parte, a la crítica situación que vive el transporte público de pasajeros de todo el país, producto de la suspensión del pago de los subsidios al servicio, que afecta a empresas y usuarios.

En consideración del plazo exiguo de la notificación previo al abandono del servicio por parte de la concesionaria, el municipio ha decidido solicitar a una de las empresas prestatarias del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, que no participa como oferente de la Licitación antes mencionada, que asuma temporariamente los servicios vigentes de las cuatro líneas, hasta que se adjudique al nuevo prestatario de la licitación realizada.



El gobierno municipal desea transmitir a los usuarios de las líneas 14 – 16 – 23 y 28 que arbitrará todos los medios a su alcance con el objeto de mantener los servicios vigentes en las mejores condiciones posibles, dada la situación imprevista que se ha planteado.

Finalmente, con relación a los 60 empleados declarados formalmente por la Empresa Bencivenga SRL ante el municipio como trabajadores vinculados a las tareas de dichas cuatro líneas, se informa que los pliegos de la Licitación No. 01/2023 contemplan su traspaso a la concesionaria adjudicataria de dichos servicios.

Además, y a para llevar tranquilidad a los hogares de dichos trabajadores, se informa que el municipio, en conjunto con el gobierno provincial, tomarán a su cargo las gestiones para el pago en tiempo y forma de los salarios durante el período que demande dicha transición.