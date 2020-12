Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, habló de la fortuna que se disputan los beneficiarios del excapitán de la Selección argentina.

En medio de un frente abierto por la millonaria herencia de Diego Maradona, Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, último apoderado del Diez, dio detalles sobre todo lo que está en disputa luego de la muerte del excapitán de la Selección argentina.

“No hay propiedades en el acervo sucesorio de Diego Armando Maradona. Sí hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de la posibilidad de estar, que es un tercio del total patrimonio”, afirmó el letrado en una entrevista con La Red y agregó: Hay que compararlo con el momento en que se realizaron y, en principio, no habría acción de colación porque los bienes donados tienen menos valor que el 33 por ciento del total de los bienes de Maradona”.

“Le donó propiedades a parientes en líneas ascendentes, descendente y a sus hermanos. Cubrió a muchos de los herederos forzosos, algunos de los no forzosos y también a exparejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien”, continuó D’Alessandro, que a su vez destacó la existencia de cinco cuentas bancarias en el exterior: “Cuatro de ellas están a nombre exclusivo de Diego Armando Maradona y hay otra que está al 50 por ciento, por orden recíproca, con Matías Morla. Es una cuenta de la que Morla o Maradona podían retirar el total del dinero”.

Por su parte, resaltó que el Diego tenía vehículos de lujo repartidos en distintas partes del mundo, desde un Roll Royce en Dubai o el 4×4 anfibio en Bielorrusia hasta tres BMW y una camioneta en la Argentina.

También contó que Maradona tiene acciones en el club Dinamo Brest de Bielorrusia, donde el argentino fue nombrado presidente honorario en junio de 2018. “Es un 0,5 por ciento. No tiene valuación concreta por ninguna empresa internacional. Pero es Bielorrusia, un país que vive de Rusia, con un dictador terrible y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora ir a decirle que tase el porcentaje ese”, explicó el abogado, aunque señaló: “Si los herederos se ponen todos juntos en una misión al respecto y hablan con el titular del club, es probable que obtengan una cifra varias veces millonaria porque es más una idea del club de seguir manteniendo. Es el único club del que Maradona era dueño en el mundo”.

El negocio Maradona abarca muchos campos, incluso el del juego. “Hay una empresa, que era de Estados Unidos y fue comprada por un grupo alemán, que tienen 100 mil tragamonedas con su cara funcionando en Europa. Eso paga una regalía del 5 por ciento”, contó. Además hay dos empresas norteamericanas y una inglesa que tiene contratos por indumentaria.

D’Alessandro también hizo referencia a una deuda que mantiene Venezuela con Maradona. “Maduro no pagó una suma de cuatro millones de dólares. Claramente, por la relación que tenía Maduro con Maradona y Morla, si todos los herederos se ponen de acuerdo, es fácilmente percibirle”, dijo. Y añadió: “Hay otros negocios de Maradona que tienen que ver con el abastecimiento de materias primas, commodities a Venezuela, en operaciones que tienen que ver con trueque con otros commodities como el petróleo. Es decir que Maradona tenía una trader radicada en Europa, en sociedad con otras personas, que se ocupaba de negocios de intercambios de cereales por petróleo. Eso tiene un valor comercial, la empresa. Y también tienen negocios que se pueden estar produciendo ahora mismo”.

Finalmente, habló de los derechos de las marcas vinculadas al Diez. “Maradona le cedió a Sattvica en Dubai todas las marcas más famosas, como Diego Maradona, Diegol, El Diez, D10S. Es decir que, estando en Dubai, Maradona le dijo a esta empresa ‘los autorizo a que inscriban todas estas marcas a su nombre’. Maradona dio la instrucción y celebró algún tipo de contratos, señalando que esas marcas sean para que sus hermanas como forma de que se sostengan el día que él ya no esté y mientras que ellas sigan vivas. Es decir que estas cuatro o cinco marcas van a parar a sus hermanas. Básicamente a Kitty para que ella la distribuya después”, detalló.

“Los herederos podrán plantear el uso de otras marcas, plantear el conflicto o ponerse de acuerdo con Kitty Maradona y hacer algo serio con la explotación de las marcas”, especificó el abogado, que concluyó: “Maradona era una máquina de generar y gastar dinero, pero también de ahorrar”.