Finalizó la segunda jornada del juicio a los ocho rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa,ocurrido en 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Este oportunidad, los que hablaron fueron los amigos de la víctima y el papá de Julieta Rossi, quien era la pareja de la víctima. Estaba estipulado que ella también participe en la audiencia, pero no se presentó porque no estaba en condiciones de hacerlo.

La defensa de los acusados pidió la nulidad del juicio pero fue denegada. La querella, por su parte, solicitó prisión perpetua para los rugbiers.

En el segundo día del debate oral, declararon quienes estuvieron con la víctima el día del ataque mortal. Se proyectaron videos del momento de la golpiza.

En la segunda jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, declararon el papá de Julieta, la novia, y nueve amigos del joven asesinado en la puerta de Le Brique en Villa Gesell que estuvieron presentes durante la brutal golpiza.

Durante la declaración de uno de ellos, Tomás D’Alessandro, se vivió un momento de tensión. Mientras esperaba que pongan un video que forma parte de las pruebas, el amigo de Fernando les fijó la mirada a los imputados por varios segundos. Los acusados no resistieron la incómoda situación y corrieron la vista.

El joven describió cómo fue el momento en el que lo atacaron a Fernando: “Él se cae y se le van al humo. Intervengo, me tiran al piso, me empiezan a pegar y patear. Me agarro del pantalón de uno de los agresores, me patean de nuevo y cuando me reincorporo, quedo cara a cara frente a un sujeto, que era Lucas Pertossi”.

Según el testimonio, les preguntó a uno de los rugbiers porqué le había pegado y le respondieron: “El problema no es con vos, es con tus amigos”.

En ese sentido, precisó: “Quedo mano a mano con él, me manotea, no me llega y cuando giro lo veo a Fernando en el piso ensangrentado”. Además, recordó haber visto a Matías Benicelli atacar al estudiante de derecho -que ya estaba inconsciente-, mientras le repetía: ‘A ver si seguís pegando negro de mier**’”.

Tras finalizar su declaración, Fernando Burlando, abogado de la querella, solicitó que D’Alessandro reconociera en vivo a Luciano Pertossi, pero finalmente la jueza negó el pedido, al igual que Hugo Tomei, el letrado que representa a los 8 rugbiers.

Antes había declarado Federico Raulera, que sostuvo que el “conflicto se originó adentro del boliche porque a Julián García le pegaron en la cabeza y que Fernando intervino”. El joven señaló a Ayrton Viollaz y a Luciano Pertossi como parte de la golpiza a su grupo y que su amigo ya salió de Le Brique rasguñado.