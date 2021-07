La mujer reclamó desde la puerta del Sanatorio Otamendi, entre lágrimas, que las autoridades hagan algo con la Ley de Salud Mental.

A dos días de la internación de Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier en el Sanatorio Otamendi, donde fue operado tras recibir un balazo en el abdomen, su mamá habló con la prensa.

Entre lágrimas, aseguró que el cantante hace años que pide ayuda por sus adicciones y reclamó por una Ley de Salud Mental. Además agradeció al personal de salud que asiste a su hijo y a los fans que le mandan mensajes de fuerza.

Desde la entrada del centro de salud, Marina tuvo un breve contacto con los periodistas allí apostados, les dijo que no iba a responder ninguna pregunta y aclaró las versiones contrapuestas que existen por lo ocurrido el domingo: “Solo quiero decir que acá no hay nadie contra nadie, no soy yo contra la Policía. ¿Cómo yo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor que es la gente que nos cuida y que ha ayudado a mi hijo tantas veces?”, manifestó llorando. “Acá solo hay víctimas y una es mi hijo. Él está luchando por su vida”, agregó.

También hizo referencia a la madre del agente Facundo Amendolara, quien efectuó el disparo contra Chano: “Su mamá debe estar sufriendo como yo y como las madres de todos los ‘Chanos’, cuyos hijos padecen la enfermedad de la adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta”.

La madre del exlíder de Tan Biónica contó lo que ocurrió el domingo en la casa de su hijo: “Solo llamé a una guardia médica para que lo ayuden y sabía que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Solo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento, solo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental, porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta, está lleno de madres que no tienen visibilidad y nadie las escucha”.

Asimismo aprovechó para destacar el trabajo del personal del Sanatorio Otamendi que atiende al cantante y le dejó un mensaje a los seguidores de su hijo: “Gracias a todos los que nos han respetado y le mandan fuerzas”.

En ese sentido, señaló: “Si quieren saber lo que padece un adicto escuchen las letras de mi hijo, él hace 20 años que pide ayuda. Quiero agradecer a su equipo terapéutico que lo acompaña hace 20 años”. Por último le pidió a la prensa que se retire del lugar.

El martes, a 24 horas de la operación, los médicos del Otamendi decidieron quitarle el respirador al músico y comenzar a bajarle la sedación.

El domingo por la noche, Chano tuvo un brote psicótico mientras estaba en su casa de Exaltación de la Cruz. Su madre pidió ayuda y al lugar llegó personal médico y efectivos de la Policía. Según el testimonio de uno de los agentes, el cantante se les abalanzó con un cuchillo y ante esto, a modo de defensa, le dispararon en la zona abdominal. Fue trasladado al Otamendi donde le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas y aún permanece en terapia intensiva.