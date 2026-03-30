La actividad reunió a legisladores y autoridades de distintos ámbitos, representantes institucionales y mujeres de diversos puntos de la provincia, en un encuentro que puso en valor las experiencias, saberes y aportes de la ruralidad. La diputada Anazul Centeno transmitió el saludo del presidente de la Cámara, Sebastián Macías, mientras que durante la jornada también se destacó el impulso político a estas iniciativas.

En la Sala de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes se realizó la presentación del libro “Sensibilidad y firmeza de la mujer rural misionera. Una mirada de las políticas públicas con perspectiva de género”, una obra colectiva que recupera historias de vida y el protagonismo de las mujeres en el territorio.

El acto comenzó con palabras de bienvenida de la diputada Anazul Centeno, quien consideró que la elección del ámbito legislativo no fue casual, al tratarse de un espacio pensado para escuchar y transformar las voces de la ciudadanía en políticas públicas. En ese marco, transmitió el saludo del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías, quien celebró que la presentación se haya realizado en este ámbito.

Centeno destacó el valor del libro como herramienta para comprender la diversidad de realidades que atraviesan las mujeres en la ruralidad misionera y sostuvo que “conocernos, conocer nuestras historias y experiencias es fundamental para pensar y repensar nuestras políticas públicas”.

También puso en relieve el aporte de quienes compartieron sus testimonios, remarcando la importancia de que esas vivencias queden registradas para las futuras generaciones.

En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Laura Duarte, explicó que la publicación es el resultado de un trabajo colectivo entre el Estado, equipos técnicos y las propias protagonistas. Señaló que el objetivo central fue “dar visibilidad a las mujeres rurales” y reflejar la diversidad de trayectorias, edades y formas de producción presentes en la provincia.

Duarte subrayó que el libro permite reconocer el papel de las mujeres en los procesos productivos y sociales, y avanzar en la construcción de memoria a partir de sus voces, muchas veces postergadas. Además, remarcó la importancia de sistematizar la información para fortalecer las políticas públicas y garantizar su continuidad en el tiempo.

La obra fue impulsada de manera conjunta entre la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Centro Misionero de Estudios Regionales, dependiente del Instituto Misionero de Estudios Superiores, en un trabajo articulado que permitió sistematizar experiencias, datos y testimonios de mujeres rurales de toda la provincia.

Por su parte, la ministra secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, aportó una mirada atravesada por la emoción y la historia, al recordar los inicios de las ferias francas y el proceso organizativo de las mujeres rurales. Destacó que ese camino no fue invisibilizado, sino acompañado por el Estado provincial, que transformó esas experiencias en políticas concretas.

En ese contexto, Ferreira agradeció especialmente a Carlos Rovira por la decisión política de impulsar ese proceso, que permitió el desarrollo de leyes vinculadas a la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la protección de semillas nativas, entre otras. “Cuando el Estado escucha, transforma”, expresó, al tiempo que valoró la continuidad de ese acompañamiento a lo largo del tiempo.

La jornada incluyó, además, testimonios de las protagonistas y un reconocimiento a mujeres de distintas localidades que participaron de la publicación, en un momento cargado de cercanía y sentido colectivo.