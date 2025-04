Los peritos comenzaron a trabajar sobre el móvil y una tablet. La defensa solicitó que la copia que se obtenga sea destruida, pero el planteo fue rechazado



El celular del ex presidente de la Nación Alberto Fernández comenzó a ser peritado en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez para acceder a las conversaciones entre ellos. Pero la defensa del ex presidente solicitó “la destrucción total” del contenido que la justicia obtenga del móvil. El planteo fue rechazado.

La abogada del ex presidente, Silvina Carreira, hizo referencia a que ese teléfono fue el que usó Fernández cuando estaba al frente de la Casa Rosada y que se debía respetar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas. En esa línea, lo que pidió en tribunales es que una vez que se extraiga el contenido del celular -y de una tablet que le fueron secuestrados al ex jefe de Estado- esa copia sea eliminada para que no quede en manos de nadie y que así no haya riesgos de filtración o de que se puedan ver otros mensajes que no sean los que se necesiten para la causa.

“Los datos almacenados en los dispositivos en cuestión son propiedad de mi asistido, tanto aquellos que resulten eventualmente relevantes para al presente proceso como los que no, por lo cual entiendo no existe obstáculo alguno para proveer en consonancia con lo solicitado”, planteó la defensa.

Tanto el fiscal federal Ramiro González como el juez federal Julián Ercolini rechazaron el pedido. “Ello implica la pérdida de la base informativa de la cual se obtuvo dicha prueba, evitando toda trazabilidad de los documentos digitales originales”, explicó el magistrado en su resolución de este lunes a la que accedió Infobae para no aceptar la destrucción del contenido de los dispositivos tecnológicos.

Los aparatos tecnológicos del ex presidente fueron secuestrados el 9 de agosto del año pasado de su departamento del complejo River View, en Puerto Madero. Desde entonces estuvieron guardados en una caja fuerte en la Fiscalía Federal de González. La posibilidad de que el celular sea abierto siempre generó tensión en la política: es el celular de un ex presidente con contenido sensible y conversaciones de voltaje político. Además de todo lo que se conoció de las relaciones del entonces presidente con otras mujeres.

El juez Ercolini rechazó otros pedidos. Tanto la defensa del ex presidente como la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, habían coincidido en solicitar que les den una copia de todo el contenido del celular. El magistrado no aceptó esos planteos porque ambas partes participan del peritaje con los puntos que pidieron analizar sin la necesidad de acceder a todo el contenido. “Cabe destacar que la medida de prueba bajo análisis es un eslabón más de una cadena de diligencias que, por su propia naturaleza, efectivamente lesionan el derecho a la intimidad y a la privacidad reconocidos a los ciudadanos en nuestra Constitución Nacional y tratados de derechos humanos de igual jerarquía”, explicó Ercolini.

Los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) -un organismo de la Procuración General de la Nación- comenzaron ayer a analizar el celular iPhone y una Tablet iPad del ex presidente. Las fuentes señalaron que todo el contenido se pudo bajar -Fernández había dado las claves de acceso- y el próximo paso será seleccionar el contenido que la justicia busca puntualmente en los dispositivos.

El juez Ercolini ordenó que se extraigan “todas las conversaciones mantenidas entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes y Facetime, la que deberá ser resguardada en un dispositivo de almacenamiento distinto”.

El peritaje es solo sobre esas conversaciones y no respecto de aquellas que tuvo con otras personas. Se trata de los dos involucrados en la causa. Por su parte, la defensa del ex presidente pidió específicamente que el material que se baje para el expediente sea sobre cinco teléfonos que usó o usa Yañez y sobre tres de la madre de la ex primera dama, Verónica Verdugo Yañez, quien fue testigo en la causa. La defensa aportó los números telefónicos

El juez pidió que el trabajo sea con “las máximas precauciones posibles con el objeto de preservar la información almacenada en la totalidad de los dispositivos de modo que no pueda ser alterada o suprimida en forma remota”. Aclaró que el contenido “resulta ser estrictamente confidencial” por lo que “la tarea encomendada deberá ser efectuada y manipulada por la menor cantidad de personas posible”. Por eso dispuso que el procesamiento sea filmado.

El ex presidente comenzó a ser investigado en la causa en agosto del año pasado por violencia de género contra su ex pareja que denunció que la golpeó en al menos dos oportunidades -que le dejó moretones en el ojo y el brazo derecho-, que fue víctima de violencia psicológica y que la amenazó para que no presente la denuncia en su contra. El caso se inició por el contenido de otro celular: el de María Cantero, la ex secretaria privada del ex presidente.

Una de las fotos que Yañez aportó a la causa judicial

Tras la investigación del fiscal González, el juez Ercolini procesó al ex jefe de Estado por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas, lo que la semana pasada fue ratificado por la Cámara Federal.

“Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, sostuvieron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah que agregaron que “todo demuestra que la damnificada era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”. En disidencia, el camarista Roberto Boico votó por la falta de mérito del ex presidente para que siga siendo investigado.

Alberto Fernández negó las acusaciones y sostuvo que los moretones eran producto de tratamientos estéticos a los que se sometía Yañez o por caídas por el consumo de alcohol. “Me cuesta hablar de los problemas de Fabiola, son problemas crónicos de salud muy serios que explican todo esto. Nunca le pegué. Si uno ve su enfermedad, si uno lee la historia clínica, se explica muchas de las cosas que hizo y hace. Hablamos de una enfermedad psiquiátrica, que deriva en una adicción”, había dicho el ex jefe de Estado en una entrevista luego de la confirmación de su procesamiento.