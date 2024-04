El instrumento de doce cuardas del Beatle fue encontrado en un altillo.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon, en una histórica presentación de los Beatles (Foto: AP).

Una joya para los seguidores de los Beatles. La guitarra con la que John Lennon grabó “Help!”, que fue encontradd recientemente en el altillo de una casa en Inglaterra, se subastará el 29 y 30 de mayo en el Hard Rock Cafe de Nueva York.

La venta fue anunciada en Londres por parte de la empresa estadounidense Julien’s Auctions. Esta casa especializada en objetos de estrellas del espectáculo dijo que la que considera la guitarra más importante de los Beatles en salir al mercado. Podría alcanzar entre 600.000 y 800.000 dólares.

Se trata de la guitarra acústica Framus Hootenanny de doce cuerdas utilizada en la grabación tanto del disco como de la película ‘Help!’, en 1965 y de muchos otros éxitos del cuarteto de Liverpool durante la década del ‘60.

Los detalles de la guitarra que perteneció a los Beatles

La casa de subastas explicó que la guitarra, que se creía perdida, fue encontrada en una habitación de una casa en la campiña inglesa por sus ocupantes en plena mudanza, quienes la pusieron a la venta. Se cree que a mediados y finales de los años 60, la famosa Framus estuvo en posesión de Gordon Waller del dúo británico Peter & Gordon, quien más tarde la regaló a algún miembro de su equipo.

(Foto: EFE).

Los directores y fundadores de la casa de subastas estadounidense, Darren Julien y Martin Nolan, viajaron al Reino Unido para certificar que se trataba de la histórica guitarra de ‘Help!’. Darren Julien afirmó en un comunicado que “encontrar este extraordinario instrumento es como hallar un Rembrandt o un Picasso perdidos, y todavía luce y suena de maravilla pese a haber estado guardada en un desván durante más de 50 años”. Antes de la subasta, el instrumento se podrá ver en una exposición hasta el 29 de abril en el Hard Rock Cafe de Londres y del 22 al 28 de mayo en el de Nueva York.https://www.youtube.com/embed/2Q_ZzBGPdqE?si=wu–o3ecy6cOEdoj

Help” fue el quinto disco de la famosa banda, cuya carrera discográfica había comenzado en marzo de 1963 con Please Please me, pero el primero con “sonido estéreo”. La novedad en materia tecnológica no resulta extraña, ya que tanto los cuatro beatles como George Martin, su histórico productor y quien en los hechos fue el quinto integrante de la banda, se caracterizaron por la innovación y la búsqueda de nuevos recursos en el proceso de grabación.

Fue el disco de la transición de la etapa inicial hacia la madurez musical, el eslabón perfecto para unir aquellos hits juveniles de la beatlemanía con las elaboradas canciones.