Lo manifestó Laura, la hermana de Susana Nelly Portillo, de San Ignacio, que es la ganadora del Programa IPLyC Social Inclusivo. “Me enteré por mi sobrina que Susy era la ganadora, y le pedí a mi hija que llamara para verificar si era verdad porque en el supermercado la gente me preguntaba si era cierto. Me puse muy feliz, nunca habíamos ganado nada”, manifestó.



Susana tiene Síndrome de Down y le gusta pintar y mirar la tele, pero hace unos meses se había quemado el aparato así que “este premio le viene muy bien para comprar otro, y para cambiar el colchón, que ya está deteriorado. Más adelante, me gustaría que tenga su propia habitación con baño”.



Hace cinco años falleció la madre de Susana, que tiene once hermanos, y Laura quedó a su cargo. “Cuando vino a vivir conmigo, le enseñé a hacer las tareas del hogar porque mi mamá la asistió hasta el último día. Siento que logré un notable cambio en ella a partir que vino a casa, pero hay que tener mucha paciencia”, comentó, y agregó que la cuestión pasa por “enseñarles, porque a ellos les sobra capacidad. Es una pena que mis padres no se hayan dedicado a ella”.



Dijo que Susana no fue a la escuela porque “vivíamos en un establecimiento yerbatero bastante alejado de la zona urbana, y nos mudamos a San Ignacio cuando ella tenía 20 años. Me costó mucho hacer el CUD, pero lo logramos, y gracias a eso pudo participar del sorteo del IPLyC SE. Está muy bueno porque beneficia a muchas personas que, de esta manera, pueden comprar las cosas que necesitan. Aunque no conocía el programa, agradezco profundamente que en esta oportunidad el premio fuera para Susy”.