La mujer y el hermano de Nahuel Agustín Gallo confirmaron a Infobae que no tuvieron novedades. Hace 17 días fue detenido acusado por el régimen de “terrorismo”

Son días de angustia para la familia de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme que fue detenido el 8 de diciembre en Venezuela, acusado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, de supuesto terrorismo. La esposa y su hermano hablaron con Infobae y confirmaron que siguen sin noticias sobre su situación, pese a los reclamos del Gobierno y la Justicia argentina y la intervención paralela de un ex embajador kirchnerista.

En breves contactos, tanto María Alexandra Gómez como Kevin Gallo confirmaron que no tuvieron novedades de la situación en la que está el gendarme. Hasta última hora del martes, este medio se comunicó con ambos para conocer si el brutal régimen chavista decidía hacer un gesto humanitario y al menos establecer algún tipo de comunicación, a horas de la Navidad.

“Nada. Aún nada”, contestó la esposa del gendarme ante una consulta de este medio. Con un lacónico “no”, el hermano del joven argentino también confirmó que las esperanzas de tener, al menos, una certeza antes de la celebración navideña se había esfumado. “Los planes no eran así. Nunca lo fueron. Es horrible toda esta situación”, agregó la Gómez, quien esperaba a su marido junto a su pequeño hijo.

En tanto, Kevin Gallo admitió que la familia no había tenido novedades respecto de la intervención paralela que hizo el ex embajador kirchnerista Oscar Laborde ante la dictadura de Maduro y Cabello para hacerle llegar una carta de Griselda, la madre del gendarme, quien cumplió años el domingo, angustiada por la incertidumbre sobre su hijo. “Información no tenemos. Algunos vienen y te dicen que te van a ayudar y obviamente nosotros tratamos de aceptar la ayuda de todos lados, pero todavía no”, dijo el hermano.

Kevin había contado que les había llegado la información que le iba a permitir escribir una carta de respuesta a esa misiva que supuestamente hizo llegar Laborde, un ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner que para la diplomacia argentina actúa como un agente de la dictadura comunista de Cuba. En el Instituto Patria, ante una consulta de Infobae, tomaron distancia de Laborde y de esas gestiones.

Hasta la Navidad, ni las gestiones de Laborde ni los reclamos del gobierno argentino y el exhorto de la Justicia Federal tuvieron éxito. El gendarme Gallo sigue con paradero desconocido en algún centro de detención que el régimen venezolano se niega a informar, como así tampoco qué juzgado o tribunal entiende en su caso, como el delito por el que se lo acusa y si efectivamente está siendo respetado su derecho de defensa.

Una novedad que ocurrió en las últimas horas es que el Foro Penal -que se ocupa de hacer el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela- actualizó su base de datos de presos políticos en ese país e incluyó el caso del gendarme argentino. “Balance de Presos Políticos en Venezuela extranjeros o con doble nacionalidad, lista por nacionalidad. 19 extranjeros, 31 con doble nacionalidad”, informó.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre por agentes de la dictadura chavista cuando ingresó al país caribeño desde Colombia a través del puente internacional de Táchira. El objetivo de su viaje era visitar a su mujer y su hijo de 2 años, quienes habían ido a visitar a la suegra del gendarme. Sin embargo, nunca pudo reunirse con ellos y terminó procesado por supuestos “planes terroristas”.

“(Nahuel) se fue en auto desde Mendoza, donde vivimos, hasta Chile. Luego voló hasta Bogotá y de ahí se fue a Cucutá, también en Colombia, para ingresar a Venezuela por Táchira. En ese paso fronterizo fue donde lo detuvieron, aunque no había motivos para hacerlo, porque él tenía todos los papeles en regla”, contó días atrás María Alexandra. Desde ese momento, todo es angustia.