Con una ley pionera a nivel nacional, Misiones consolida su liderazgo en educación disruptiva al incorporar la inteligencia artificial como eje transversal del sistema educativo. El nuevo marco legal no parte de cero: reconoce y amplifica una transformación que ya está en marcha desde la Escuela de Robótica.



En una decisión sin precedentes a nivel nacional, la Cámara de Representantes de Misiones sancionó el pasado 8 de mayo de 2025 una ley que establece el marco normativo para la incorporación transversal de la inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo, tanto público como privado.

La norma, impulsada por los diputados provinciales Carlos Rovira y Lilia Torres, se enmarca en una visión transformadora que apunta no solo a modernizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también a consolidar un ecosistema de innovación con sello misionero.

Pero esta ley no surge en el vacío. Como lo analiza el podcast Ley en Acción de la Escuela de Robótica de Misiones, la norma cristaliza un proceso que ya venía gestándose desde hace años. “Esto no sale de la nada. Se monta sobre un ecosistema de educación disruptiva que ya viene funcionando”, afirman sus conductores impulsados por voces de inteligencia artificial. Y es en la Escuela de Robótica donde se encuentra el corazón de esa transformación.

Educación disruptiva con base en la inteligencia artificial

Desde 2019, la Escuela de Robótica de Misiones viene desarrollando proyectos que anticiparon los principios que hoy la ley recoge en su articulado. Uno de los primeros fue Acrop, un robot de riego inteligente que aprende a identificar diferentes tipos de plantas y proporcionaba el agua justa para cada una.

Le siguieron aplicaciones como Corazonada, que mediante redes neuronales y sensores de relojes inteligentes que marcaba posibles afecciones cardíacas, y Organízate, un sistema de visión artificial entrenado para clasificar residuos, lo que promueve el reciclaje automatizado.

Estos desarrollos no solo evidencian un enfoque innovador, sino que encarnan el artículo 7 de la nueva ley, que exige desarrollar modelos tecnológicos adaptados a problemas locales.

Inteligencia aumentada, no reemplazada

La norma misionera se destaca por su enfoque centrado en el ser humano, un concepto que aparece en los artículos 1 y 8 y que se ve reflejado en la práctica educativa. “La tecnología no reemplaza al médico, al docente ni al estudiante. Lo potencia”, afirman desde la Escuela de Robótica.

Proyectos como Guardián Flotante (un robot para monitorear la calidad del agua) o el sistema de detección automática de larvas de Aedes aegypti, desarrollado junto al Instituto Municipal de Vectores, son claros ejemplos de cómo la inteligencia artificial se utiliza como herramienta de mejora social y sanitaria.

Escuela de Robótica

En este marco el podcast también destaca que la ley no sólo regula, sino que impulsa. Establece la obligación de generar contenidos propios, formar docentes y desarrollar evidencias empíricas del impacto de la inteligencia artificial en el aula. Misiones ya está en ese camino. En 2024, la Escuela de Robótica lanzó desafíos como Prompt Motores del Arte, concursos de programación con inteligencia artificial generativa, y desarrolló prototipos como Semillas Nativas, para el reconocimiento de especies arbóreas autóctonas.

Para este año, se proyecta la incorporación de asistentes conversacionales como ChippaBot, y herramientas de inteligencia artificial generativa para facilitar la creación de prototipos tecnológicos. Todo esto enmarcado en el artículo 4 de la ley, que promueve la experimentación con inteligencia artificial generativa desde la secundaria.

Un marco legal para un proceso que ya empezó en la Escuela de Robótica

En definitiva, esta ley no inaugura un proceso: lo reconoce, lo potencia y lo ordena. “Misiones no está legislando sobre IA en el aire. Está capitalizando una experiencia concreta, validada y reconocida”, sostienen desde el podcast de la Escuela de Robótica. Es una norma que dialoga con el presente, pero que también proyecta un futuro donde los estudiantes no solo consumen tecnología, sino que la crean, la comprenden y la adaptan a su realidad.

La inteligencia artificial en Misiones no es un concepto abstracto. Es una herramienta concreta, una aliada en el aula y una oportunidad para formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno. Con esta ley, la provincia se posiciona como vanguardia nacional en innovación educativa, mostrando que el futuro (al menos en Misiones) ya está en marcha.