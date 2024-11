La leyenda suiza aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a su histórico rival que está próximo a jugar su último torneo

La definición de la Copa Davis a jugarse en Málaga, España, no será un torneo más para la historia del tenis. Como él mismo se encargó de anunciarlo, será el último torneo profesional en la gloriosa carrera de Rafael Nadal. El ganador de 22 títulos de Grand Slam dirá adiós al deporte con el objetivo de conquistar una vez más la Ensaladera de Plata.

A la espera del comienzo del juego, el mundo del tenis quedó impactado por la emocionante carta de despedida que publicó Roger Federer en sus redes sociales. La raqueta suiza, que con el paso del tiempo se convirtió en el principal rival deportivo del español, y que además forjaron una relación de amistad, publicó unas sentidas palabras en homenaje al español.

El extenista suizo Roger Federer dedicó una carta pública a Rafael Nadal, quien se encuentra en la recta final de su carrera profesional, para expresar su admiración, gratitud y los recuerdos compartidos durante sus años como rivales y compañeros en las canchas de tenis.

“Me ganaste… mucho. Más de lo que yo logré ganarte”, son unas de las primeras frases que marcan su histórica rivalidad. “Sentí que estaba entrando en tu patio interior”, marcó en relación a sus mano a mano sobre polvo de ladrillo, superficie que Nadal dominó a Roger y a la gran mayoría de los tenistas en sus años en el primer nivel.

En uno de los párrafos de la carta, RF profundizó en la importancia que tuvo Rara para el crecimiento de su carrera por la necesidad de tener que superarse. “Me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego”, escribió.

El historial marca que en cruces oficiales, el español le sacó ventaja al suizo: 24 victorias para Nadal por 16 de Federer. En ese sentido, Rafa triunfó en más finales cuando les tocó compartir cancha en una definición. La marca es de 14-10 para el ganador de dos medallas olímpicas (6-3 en partidos por un título de Grand Slam).

“¡Histórico! Hiciste que España se sintiera orgullosa… hiciste que todo el mundo del tenis se sintiera orgulloso”, subrayó Federer sobre el impacto que causó su amigo para el tenis de su país. Además, rememoró momentos icónicos que compartieron, como aquel partido en Sudáfrica que batió récords de asistencia o su participación conjunta en la Laver Cup 2022, en el que Roger jugó su último encuentro profesional al lado de Nadal como compañero de dobles: “Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles”.

Para finalizar, Federer le dejó saber a Rafa que aunque pronto la vida los encontrará fuera del circuito profesional, siempre estará a su lado. “Quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación”.

La carta completa de Roger Federer a Rafa Nadal:

Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme.

Empecemos por lo obvio: me ganaste… mucho. Más de lo que yo logré ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En arcilla, sentí que estaba entrando en tu patio interior, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, incluso llegando tan lejos como para cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando alguna ventaja.

No soy una persona muy supersticiosa, pero lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso. Todos esos rituales. Juntar tus botellas de agua como soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior… Todo eso con la máxima intensidad. En secreto, me encantó todo el asunto. Porque era tan único, era tan tú.

Y sabes qué, Rafa, hiciste que disfrutara el juego aún más.

Bueno, tal vez no al principio. Después del Abierto de Australia de 2004, llegué al número uno del ranking por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y lo estaba, hasta dos meses después, cuando entraste en la cancha de Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me ganaste de manera convincente. Todo ese ruido que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un major algún día, no era solo publicidad.

Ambos estábamos al comienzo de nuestro viaje y es un viaje que terminamos haciendo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decir: ¡Qué increíble racha has tenido! Incluyendo 14 Abiertos de Francia, ¡histórico! Hiciste que España se sintiera orgullosa… hiciste que todo el mundo del tenis se sintiera orgulloso.

Sigo pensando en los recuerdos que hemos compartido. Promocionando el deporte juntos. Jugando ese partido mitad hierba, mitad tierra batida. Rompiendo el récord de asistencia de todos los tiempos jugando frente a más de 50.000 fanáticos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Siempre nos hacíamos reír a carcajadas. Nos cansábamos en la cancha y luego, a veces, teníamos que sostenernos literalmente durante las ceremonias de entrega de trofeos.

Todavía te agradezco que me hayas invitado a Mallorca para ayudar a lanzar la Rafa Nadal Academy en 2016. En realidad, me invité yo mismo. Sabía que eras demasiado educada como para insistir en que estuviera allí, pero no quería perdérmelo. Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos muy contentas de que nuestros hijos hayan entrenado en tus academias. Se lo pasaron genial y aprendieron mucho, como miles de otros jugadores jóvenes. Aunque siempre me preocupó que mis hijos volvieran a casa jugando al tenis como zurdos.

Y luego estaba Londres, la Laver Cup en 2022. Mi último partido. Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañera de dobles. Compartir la cancha contigo esa noche y compartir esas lágrimas será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera. Rafa, sé que estás centrado en la última parte de tu épica carrera.

Hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo.Todos ellos desempeñaron un papel fundamental en tu éxito. Y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación. ¡Eso es Rafa! Un saludo y siempre, tu fan Roger.