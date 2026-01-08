Con la ejecución de trabajos de bacheo superficial y profundo, Vialidad de Misiones está mejorando las condiciones del camino pavimentado de ingreso al Parque Municipal Saltos del Tabay, en la localidad de Jardín América.

Junto con la Municipalidad Local, que aporta a la tarea, se está llevando adelante la reconstrucción de los sectores más dañados y reponiendo la capa asfáltica en gran parte de los poco más de 2.000 metros del camino de acceso hasta el portal de ingreso a uno de los atractivos turísticos naturales de mayor convocatoria en ese sector de Misiones.

Por efecto de las intensas lluvias del año pasado, algunos sectores del camino se encontraban con deformaciones y daños en la capa de rodamiento, problemas que quedarán subsanados con el trabajo encarado por la DPV en colaboración con la comuna.

“Este es un trabajo que ya lo veníamos planificando en 2025 con el intendente César Araujo y su equipo de Obras Públicas. Estamos trabajando a la par del municipio en esto que redunda en mejor accesibilidad. Hace tiempo venimos trabajando muy bien y hemos avanzado en mejoras en caminos terrados, en la Ruta Provincial 8 y en la 214, como así también en la zona urbana”, detalló, al inspeccionar los trabajos, el presidente de Vialidad Provincial, Ingeniero Nicolás Mazal Bazán.

“Tenemos instrucciones del gobernador Passalacqua de acompañar a los municipios y, sobre todo, a los atractivos turísticos en temporada alta. Sabemos que mucha gente elige vacacionar en Misiones y además muchos misioneros aprovechan el verano para recorrer su provincia y optar por las ofertas turísticas cercanas, que son accesibles y con muy buena calidad de servicios. Ahora viene la Fiesta Provincial del Turista y vamos a contribuir a que el municipio pueda brindar un mejor servicio”, agregó el titular de la entidad vial.

Los Saltos del Tabay recibieron más de 1.500 visitantes en el primer fin de semana del año en un predio que ofrece balneario natural, camping, cabañas, espacios de recreación al aire libre y servicios gastronómicos a precios moderados con inmejorables instalaciones y servicios. Se espera que, por la fiesta prevista, el fin de semana próximo se triplique el número de visitantes promedio, llegando a los 5.000.

La DPV mantiene y mejora permanentemente la red vial provincial con el compromiso del Gobierno de Misiones de garantizar conectividad vial segura y ágil a toda la Tierra Colorada.

