La Renovación se erige como la oferta política que atrae a propios y extraños, captando a los votantes de aquellos espacios que no superaron las PASO, siendo el frente elegido para la defensa de los misioneros. Mientras que en lo económico continua el auge del turismo que, en contra del malestar nacional debido a la devaluación, aumenta el afluente de visitantes internacionales impulsando aún más un círculo virtuoso de la economía.

Según la teórica política Hannah Arendt, la política nace “entre los hombres”, es decir que está completamente fuera del hombre. De ahí que señala que no hay ninguna substancia propiamente política, sino que surge en el “entre” y se establece como relación y acción. A diferencia de Aristóteles que creía con la teoría del “zoon politikon” que la política era algo intrínseco del humano, para Arendt significa una forma de relación que debe ser construida, por eso la praxis juega un papel fundamental como actividad, ya que sólo a través de la acción se hace política y se revela su identidad.

La Renovación es acción, es política en movimiento y lo demostró, no solamente en los meses de campaña, sino también que lo viene desarrollando en todos los años de gobierno, que son respaldados una y otra vez por el apoyo del pueblo misionero.

Por ello, los candidatos a Senadores Nacionales Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y a Diputados Nacionales Colo Vancsik y Yamila Ruiz, fueron los más votados de las PASO con aproximadamente 150 mil votos, sacando una gran diferencia al segundo, debido a la calidad de las propuestas y al despliegue realizado en los 78 municipios de la provincia, escuchando las demandas y llevando soluciones a los vecinos, productores, empresarios y trabajadores.

El Misionerismo no cesa y como decía Arendt es acción transmutado en política, y eso hace que numerosas agrupaciones y partidos políticos que no pudieron superar el umbral 1,5% de las PASO, como las de Fuerza Liberal, Hacemos Unidos, entre otras, ven en la boleta de Innovación Federal el instrumento para proteger a los misioneros.

En esta línea, se ponen las ideas por delante de los egos y de los puestos, construyendo un ideario político que entiende la importancia de la coyuntura actual, que deriva según informes en un fuerte crecimiento de votos de la Renovación para octubre, llegando a números similares a los de mayo.

Teniendo en cuenta que votantes del PAyS, de Schiaretti, de Milei y sectores de Izquierda no tienen candidatos a bancas nacionales en el distrito misionero, en este marco las encuestas anticipan que el 76,3% de los que votaron a Milei para presidente en Misiones votarían a los candidatos de Innovación Federal para senador y diputado.

Al mejor estilo de los partidos “Catch-All”, definición desarrollada por el politólogo alemán Otto Kirchheimer, el Frente Renovador teniendo la fórmula política para gobernar en contextos de fragmentación, apunta a ser una aspiradora de votos que lo lleve a quedarse con las dos bancas por la mayoría en el Senado y con casi cuatro sillas en la Cámara baja.

Bullrich en Caída Libre

Bullrich luego de salir tercera sigue en caída libre en las encuestas, quedando lejos de un posible ballotage, empujando a Juntos por el Cambio a su desaparición, debido a la dificultad de la exmontonera de lograr la estrategia adecuada para no parecer la “segunda marca de Milei” como lo dijo el economista libertario.

Juntos por el cambio esta formateado en el antikirchnerismo y carece de pericia y herramientas para ir contra Milei, además si a eso se suma que el principal referente del espacio y mentor de la candidata a presidente coquetea con el libertario, es casi imposible no salir terceros. Por ello se presiente un ballotage entre el libertario y Sergio Massa.

Milei rápido de reflejos, devolvió el gesto y destacó que el fracaso de la gestión macrista fue por los radicales, a quien les atribuyó la impericia para llevar las riendas del país.

En Misiones la interna dejó heridos y gran parte del radicalismo no piensa trabajar por una candidatura que no la sienten propia, por eso se estima que la mitad de los que votaron a Larreta no acompañarían a Bullrich, sino que encuentran más comodidad al votar a Milei.

La Bonanza Continúa

El feriado por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín dejó un saldo positivo en la provincia, gracias al gran afluente turístico, que se ve beneficiado por la devaluación, medida que el resto del país rechaza, pero a Misiones beneficia, llevando a los indicadores económicos a niveles de crecimiento nunca vistos.

Por ello, el “bull market” del turismo misionero continúa gracias a la visita de brasileros y paraguayos que son sus principales impulsores dejando en la provincia millones en divisas, generando un círculo virtuoso de inversiones, construcción, generación de empleo y derrame hacia todos los rubros.

Según datos brindados por el Ministerio de Turismo de Misiones, se registró un 90% de ocupación en alojamiento promedio en la provincia. Puerto Iguazú, alcanzó un 86%; Eldorado y El Soberbio, 50%; Aristóbulo del Valle, 65%; San Ignacio, 75%; Oberá, 69% y Posadas, 90%. En este marco, hubo más de 30 mil arribos, más de 75 mil pernoctaciones, 3,8 noches de estadía promedio, con un gasto promedio durante la estadía de $93.540. Esta cifra, significa que ingresaron a Misiones más de $2.545 millones en movimiento económico.

Posadas experimenta un crecimiento sin precedentes y en la primera mitad del 2023 muestra un incremento del 73% de visitantes que llegan en transportes aéreos, gracias a su perfil moderno, a su gastronomía de punta y a sus orillas que besan el Paraná, siendo uno de los puntos más elegidos de la provincia.

Por Fernando Retamozo

Politólogo y Periodista

Fuente Canal 12