La Municipalidad de Posadas intensifica las tareas de descacharrado, fumigación y control focal en distintos barrios, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de transmisión del dengue, zika y chikungunya.
Los equipos municipales trabajan en el retiro de objetos en desuso y la aplicación de larvicidas en depósitos de agua. La participación de la comunidad resulta clave: tapando, limpiando y vaciando recipientes que puedan acumular agua, se contribuye directamente a cortar el ciclo del vector.
Cronograma:
-Lunes 29/09
Turno mañana: CH 171, 43
Turno tarde: CH 54
-Martes 30/09
Turno mañana y tarde: Bº San Marcos
-Miércoles 01/10
Turno mañana: Operativo Integral Salud
Turno tarde: CH 74
-Jueves 02/10
Turno mañana: CH 55, 76
Turno tarde: CH 75
-Viernes 03/10
Turno mañana: CH 53, 52
Turno tarde: CH 226