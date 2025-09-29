La Municipalidad de Posadas intensifica las tareas de descacharrado, fumigación y control focal en distintos barrios, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de transmisión del dengue, zika y chikungunya.

Los equipos municipales trabajan en el retiro de objetos en desuso y la aplicación de larvicidas en depósitos de agua. La participación de la comunidad resulta clave: tapando, limpiando y vaciando recipientes que puedan acumular agua, se contribuye directamente a cortar el ciclo del vector.

Cronograma:

-Lunes 29/09

Turno mañana: CH 171, 43

Turno tarde: CH 54

-Martes 30/09

Turno mañana y tarde: Bº San Marcos

-Miércoles 01/10

Turno mañana: Operativo Integral Salud

Turno tarde: CH 74

-Jueves 02/10

Turno mañana: CH 55, 76

Turno tarde: CH 75

-Viernes 03/10

Turno mañana: CH 53, 52

Turno tarde: CH 226