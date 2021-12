Dos delincuentes entraron a su casa a robar y la familia quedó en la ruina. El nene escribió una carta a Papa Noel y solo pidió una cosa: justicia, y que su familia pueda subsistir.

Tecnología, ropa, juegos, un celular, una tabla de surf, juegos de PlayStation, muñecas, etc. Son innumerbables los regalos que todos los niños suelen pedir a Papa Noel en la clásica carta que se hace todos los años. Pero la de Santino, un nene de 8 años de Posadas, fue algo diferente. Este año le tocó pedir algo que ningún otro niño envidiará, pero que conmovió a todo el país.

El martes por la tarde en el Barrio Motem, ubicado en inmediaciones de ruta 12 y Zapiola, cercano al Club de Educación de Posadas ( Misiones), dos delincuentes irrumpieron en su hogar a plena luz del día y desvalijaron la casa. Fueron registrados por las cámaras de seguridad de vecinos de la zona pero lograron escapar.

Rompieron una puerta de metal y desvalijaron la casa, dejando solo material que consideraron irrelevante. Se robaron todos los ahorros de la familia y algunos objetos de valor. Afortunadamente la casa estaba sola, pero fue apenas por unos minutos que no se cruzaron ya que en las cámaras de seguridad, se ve cómo los delincuentes escaparon en un automóvil y minutos después arribó la familia.

Silvia Ciganda, la mamá de Santino, contó a todos los medios el mal momento que le toca vivir gracias a la ola de inseguridad que está azotando a la ciudad de Misiones. En su relato, reveló que Santino pidió en su carta a Papa Noel que su familia «recupere los ahorros y que los ladrones vayan presos».

“Mis hijos están asustadísimos, Santino es el que más nos moviliza. Le escribió una cartita a Papá Noel pidiéndole que nos devuelvan nuestros ahorros y que vayan los ladrones a la cárcel, eso es lo que más nos entristece. Uno termina valorando que no nos hayan hecho nada, porque por diferencia de minutos no me encontré con los ladrones dentro de mi casa”, relató angustiada.

Silvina es psicóloga de profesión y trabaja en el Consejo General de Educación. “Cuando llegué a mi casa me encontré con todo el desastre, uno no sabe lo que puede pasar si los encuentra adentro. Nos robaron los ahorros de toda nuestra vida, los regalos de 15 años de mi hija, celulares, computadora y eso es lo que sabemos hasta ahora porque todavía estamos ordenando nuestra casa”, detalló.

Además, indicó que dejaron a mano algunos electrodomésticos, lo que implica que no pudieron llevárselos porque fueron sorprendidos en el momento del robo y tuvieron que escapar de urgencia. Apuntó que ya efectuaron la denuncia ante la Policía y que “realmente es una sensación de impotencia y de tristeza”.

“Es muy triste, simplemente nos queda agradecer que no nos pasó nada y volver a comenzar de cero. Somos una familia trabajadora, no estamos todo el día en nuestra casa porque trabajamos, nuestros hijos tienen sus actividades, hacemos una vida normal, pero pasan estas cosas y en un minuto te roban todo, la verdad que no tenemos consuelo”, lamentó.

Asimismo, Silvia destacó el accionar de los vecinos, quienes desde el primer momento mostraron su solidaridad, brindaron su apoyo y encima, fueron ellos quienes llamaron a la Policía al ver que ladrones irrumpían en su casa.

“Más allá de que no podían hacer nada para aliviar nuestro dolor, con decir presente y estar acá, ya fue mucho. Nosotros hicimos todo, pusimos cámaras en las esquinas, carteles de vecinos alertas, no podemos hacer más que eso”, expresó. Agregó que en lo que va del mes se registraron cuatro robos en el barrio y muchos de ellos durante el día.

Además, recurrió a las redes para expresar su enojo: “Al volver de trabajar nos encontramos con que los hdp dueños de lo ajeno entraron a casa. Además de revolver y llevarse todo lo que les dio las manos, se llevaron nuestros ahorros de toda la familia y de nuestras vidas enteras”, contó en las redes sociales, donde además de lamentarse agradeció a todos y cada uno de los que hoy están acompañando a la familia, desde familiares y amigos, hasta los vecinos y mismo internautas de todo el país.