Más de 90 inscriptos participaron el miércoles pasado de la audición de ingreso para el ciclo lectivo 2026, realizada por la Academia de Ballet de Moscú del Parque del Conocimiento en su sede del primer subsuelo del Centro del Conocimiento.

Los aspirantes fueron evaluados por una mesa integrada por autoridades y maestros de la institución, que los observaron en tres grupos diferenciados: niñas y niños de entre 8 y 10 años sin necesidad de conocimientos previos; adolescentes de 11 a 13 años con técnica clásica básica; y jóvenes de 14 a 16 años con nivel intermedio.

Del total de participantes, 29 fueron seleccionados y se incorporarán a distintos niveles de formación, sumándose a los más de 100 alumnos que actualmente integran la Academia. El trayecto completo abarca nueve años, desde el nivel preparatorio hasta 8° año, e incluye materias de técnica clásica, danza jazz, contemporánea, española, folklore argentino, partenaire, expresión corporal e historia del arte.

La institución, creada en 2006 con el objetivo de ampliar el acceso a la formación cultural sin distinción, ofrece a niños y adolescentes una vía de inclusión en el mundo de la danza clásica profesional de excelencia. Sus primeros egresados se recibieron en 2014: algunos integran hoy el Ballet Clásico del Parque del Conocimiento y otros desarrollan su carrera en compañías de distintas ciudades del mundo.

La Coordinación General está a cargo de Yésica Roa, la Coordinación Administrativa de Martha Laclau y la Dirección Emérita corresponde a Laura de Aira.