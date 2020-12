El defensor tiene contrato hasta junio de 2021 y buscaría salir en el próximo mercado de pases. Ahora Russo solo cuenta con Leonardo Jara en el costado derecho.

Se terminó el ciclo de Julio Buffarini en Boca. Después de dos años y medio, el club confirmó que no llegó a un acuerdo para renovar el contrato del lateral derecho, cuyo vínculo finalizaba en junio de 2021.

El nivel del futbolista había bajado considerablemente el último año pero el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme decidió de todas formas ofrecerle una extensión.

La propuesta económica no convenció al ex Ferro, San Lorenzo y San Pablo. En la nota de prensa difundida por el Xeneize se aclara que el jugador no aceptó debido a la “inestabilidad del país”. Se entiende que buscará continuar su carrera en el exterior.

El anuncio se suma al de Guillermo Fernández, cuyo contrato terminaba en diciembre y decidió no seguir en Boca para conseguir una oportunidad en el fútbol extranjero.

De esta forma el equipo de Miguel Ángel Russo tendrá que salir en el próximo mercado de pases a buscar otro lateral derecho ya que solo cuenta con Leonardo Jara. A mediados de 2020 dio a préstamo a Marcelo Weigandt a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El comunicado completo de Boca

El Consejo de Fútbol desea poner en conocimiento de todos los hinchas que hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini. Y este jueves, tras una reunión en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, su representante le hizo saber al club que el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a “la inestabilidad de nuestro país”.

Por lo tanto, siendo esa la respetable decisión tomada, Buffarini continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021 cuando finaliza su contrato vigente con el club.

La Conmebol ya definió los árbitros para la revancha en La Bombonera

Luego de las polémicas en el partido de ida, la Conmebol designó a los árbitros para la revancha entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El colombiano Wilmar Roldán será el juez principal y estará acompañado por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon León como asistentes en el partido se que llevará a cabo el próximo miércoles a las 21.30, en La Bombonera. El argentino Patricio Loustau será el encargado del VAR.

El elenco de Avellaneda llega 1-0 arriba en la serie gracias al gol que marcó el mediocampista paraguayo Lorenzo Melgarejo, de cabeza, a los 15 minutos del segundo tiempo, en un encuentro en el que los dirigidos por Sebastián Beccacece lograron el cometido de mantener el arco en cero.

La Academia avanzará a las semifinales si gana o empata. Además se clasificará si pierde por un gol, siempre y cuando anote uno (2-1, 3-2, 4-3). En caso de que el Xeneize se imponga por 1 a 0, deberán definir por penales y, con cualquier otro resultado, los dirigidos por Miguel Russo avanzarán a la próxima instancia, donde aguarda el Santos de Brasil.