“Nunca vi nada igual, era saña. Hace 20 años que laburo de esto y nunca vi algo así”, aseguró en su declaración Alejandro Muñoz; también dijo que Máximo Thomsen “era el más alterado”

Terminada el tercer día de juicio los padres de Fernando Báez Sosa tuvieron un breve intercambio con la prensa y ahondaron en el último testimonio brindado el policía bonaerense Rosso Suárez. “Fue muy desgarrador lo que dijo el jefe de seguridad”, expresó

“Estamos tranquilos cada vez estamos más cerca de la verdad, el momento que se haga justicia por Fernando”, detallaron.

Al término de la tercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, su madre se dio un abrazo con el jefe de seguridad del boliche que declaró como testigo y le agradeció por haber “dicho la verdad”.

Alejandro Muñoz, jefe de seguridad de El Brique, el boliche de Villa Gesell, entre llantos, sostuvo: “Nunca vi nada igual, era saña. Hace 20 años que laburo de esto y nunca vi algo así”.

Se refería al ataque a golpes a Fernando Báez Sosa. Cuando terminó la declaración testimonial, Silvino Báez y Graciela Sosa, salieron de la sala de audiencias y antes de que Muñoz se retirara, lo abrazaron. “Nos conmovió. Creemos que dijo la verdad y creo que conmovió a los jueces”, sostuvo Silvino cuando terminó la audiencia

Cronología

“Nos dimos un abrazo porque él también es padre. Me emocioné mucho. Se nos cayeron unas lágrimas”, contó esta tarde a la prensa María Graciela Sosa Osorio, sobre el el testigo Alejandro “Chiqui” Muñoz, qui se había quebrado al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

“Cuando dio su testimonio me sentí muy dolida. Le agradecí por todas las verdades que ha dicho”, señaló la mujer, quien sostuvo que fue “desgarrador” escuchar los testimonios de esta jornada que terminó alrededor de las 17.30 con la declaración de dos policías.

17.20 Terminó el tercer día de juicio

Cerca de las 17.20 concluyó el tercer día de juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. A lo largo de la jornada, brindaron testimonio varios empleados de seguridad del boliche Le Brique, entre quienes destacó la declaración de Alejandro Muñoz quien se quebró al recordar el ataque de la víctima.

16.40 Declara el policía bonaerense Rosso Suárez

Empieza a declarar el policía bonaerense Maximiliano Rosso Suárez, efectivo parte del Operativo Sol durante el verano 2020 y quien, tras la golpiza, le tomó el pulso a Fernando y le hizo maniobras de RCP.

El policía brindó detalles de esa noche y también contó que durante el ataque a Fernando no se encontraba el personal policial porque tuvo que ir a la parte de atrás del boliche porque había personas que querían entrra por la puerta trasera.

16.26 Empieza a declarar Edgardo Lawrenczuk

Comienza a prestar declaración el policía bonaerense Edgardo Lawrenczuk, quien hizo un raconto de cómo fue el relevamiento de las cámaras de seguridad. Visiblemente nervioso y al entrecortarse en su relato, debieron ofrecerle agua.

15.58 Comienza a declarar Christian Gómez

Finalizada la declaración de Máximiliano Ávila, comienza con su testimonio Christian Gómez, otro empleado de seguridad del boliche Le Brique.

15.29 Declara un empleado de seguridad de Le Brique

Cerca de las 15.30 se reanuda el debate y comienza a declarar Maxiliano Ávila, empleado de seguridad en Le Brique, en Villa Gesell, quien intervino para detener la pelea que hubo dentro del boliche.

El testigo se refirió a la pelea dentro del boliche que provocó que echaran a Fernando y también habló del grupo que finalmente lo atacó afuera del local bailable.

15.20 Cuarto intermedio

El debate entró en un cuarto intermedio. En minutos se retomará la tercer jornada del juicio público y oral por el crimen de Fernando Báez Sosa.

15.00 Fernando Burlando: “El patovica dijo que en cuatro días no pudo dormir”

El abogado defensor de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando se refirió a la declaración de Alejandro Muñoz. “El patovica dijo que en cuatro días no pudo dormir”, resaltó el letrado .

El abogado defensor destacó que lo que ocurría en las calles no era esponsabilidad de los empleados de seguridad del boliche.

14.15 Alejandro Muñoz se quebró al recordar el ataque a Fernando

Al retomar su relato sobre el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa, Muñoz contó que el conflicto se inició dentro del boliche. Consignó que “Thomsen se peleó con Fernando” y expresó respecto del primero: “Era el más alterado”. También detalló que a él, que mide 2,03 metros y pesa 150 kilos, le costó sacarlo del boliche y requirió la ayuda de un compañero para hacerlo.

Sobre la brutal agresión contra el adolescente en las inmediaciones del local, enfatizó: “Nunca vi nada igual, era saña. Hace 20 años que laburo de esto y nunca vi algo así”. Inmediatamente después, rompió en llanto. “Nunca vi nada igual”, agregó y reveló que estuvo cuatro días sin dormir luego de lo sucedido.

Minutos antes de las 14.30 concluyó su declaración.

13.35 El crudo relato del jefe de seguridad de Le Brique: “Se iban turnando para pegarle”

La declaración de Pereyra Rozas fue sucedida por la de Alejandro Muñoz, quien en el momento de los hechos era jefe de seguridad del boliche Le Brique. “La saña era con Fernando. Se iban turnando [para pegarle]. Todo el grupo pegaba”, recordó el hombre, que ante las preguntas del Ministerio Público Fiscal dijo que el grupo agresor estaba integrado por 8 o 9 personas.

“Constantemente le pegaban patadas. En un momento [Fernando] se quiere levantar. Entonces, uno de los agresores, que estaba vestido de camisa blanca y rodete [en su cabello], le pegó una patada en la cabeza y no se levantó más”, aseveró. También afirmó que aunque no sabe el nombre del último joven podría identificarlo con una foto.

13.17 Declara Juan Manuel Pereyra Rozas, otro joven agredido

Juan Manuel Pereyra Rozas, otro amigo de Fernando Báez Sosa agredido por los imputados, declaró que Luciano Pertossi le pegó en la espalda dentro del boliche Le Brique. Además, sostuvo que fue golpeado nuevamente una vez afuera del local bailable, aunque no pudo reconocer a la persona que lo lastimó.

El joven contó que al salir de Le Brique sintió “una piña en el oído y pómulo derecho”. “Escuché gritos, me dio miedo y lo primero que pensé fue en cruzar, Caminé rápido, sin mirar hacia atrás porque pensé que me seguían”, relató y cuando Burlando le preguntó si temió por su vida contestó afirmativamente.

12.46 Bonamaison afirmó que los acusados arengaban: “Mátenlo al negro de mierda”

“¿Reconeces a otras personas como agresores de Fernando?”, le preguntó el fiscal Juan Manuel Dávila a Bonamaison. “No”, respondió el testigo. Luego, afirmó que los acusados aregangaban y escuchó decir: “Mátenlo al negro de mierda [por Fernando]”.

Tras la lectura de su declaración testimonial durante la instrucción, recordó a Luciano Pertossi como uno de los agresores que le pegaron a Fernando. Además, indicó que el ataque contra su amigo duró 40 segundos.

12.36 Empieza a declarar Luciano Nahuel Bonamaison, otro amigo de Fernando

Empieza a declarar Luciano Nahuel Bonamaison, otro amigo de Fernando Báez Sosa. “Nos hicieron una especie de emboscada”, dijo el joven y agregó: “Vi cuando Maximo Thomsen le pegó una patada a Fernando con odio, con brutalidad y con intención de matar”. El testigo afirmó que siete u ocho personas fueron los que hicieron la especie de emboscada. “Fueron directo a atacar a Fernando”, sostuvo.

11.25 Declara Franco Cervera

Franco Cervera, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, realiza su declaración. Consultado acerca del ataque contra la víctima, dice no haber visto cómo le pagaron.

11.19 “La detención nos cambió la vida”

“Mi hijo es totalmente diferente a los que son estos personajes. Estas personas [los acusados] le tenían envidia”, aseveró esta mañana José María Ventura. Más tarde, se refirió a los perjuicios ocasionados por la falsa acusación contra su hijo.

“La detención de Pablo nos cambió la vida y nunca supimos quién lo nombró. Nos hizo un daño muy grande a la familia, estuvimos muy expuestos”, se quejó el padre del remero y reveló: “Mi hijo en un momento no quería salir de la casa, no quería entrenar. Fue saliendo de a poco: empezó a remar y a entrenar (…) Sentimos mucha bronca, ¿por qué tanta cizaña?”.

Por último, calificó a los imputados de “asesinos” e insistió: “Con mi hijo hicieron un acto de cobardía total. Nombrar a un inocente, querer involucrarlo… Y no lo digo por los ocho [que llegaron a juicio], lo digo por los diez [por Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes fueron sobresídos]. Guarino y Milanesi estuvieron en el allanamiento cuando fueron detenidos y escucharon quién lo nombro y no dijeron nada: son unos cobardes”.

Pablo Ventura en las inmediaciones de los tribunalesDiego Izquierdo / Télam

11.05 Declara el padre de Ventura

José María Ventura, el padre de Pablo, comienza su declaración momentos después de que su hijo abandonara la sala. “Los acusados dijeron que el auto de José María se había fugado de Gesell [tras el crimen de Fernando]”, recordó Fernando Burlando antes del inicio de la audiencia.

10.35 “¡Dios, qué bronca! Si me nombró alguno fue Pertossi”

Durante la declaración de Ventura se exhibieron por una pantalla los chats de WhatsApp que el remero tuvo con sus amigos el 18 de enero de 2020, cuando los imputados ya estaban presos. “Aparentemente alguno de lo que se la mandaron [por los acusados] me nombró. No tiene lógica (…) ¡Dios, qué bronca! Si me nombró alguno fue Pertossi [sin identificar a cuál de los tres acusados] para hacerse el gracioso. Alta bronca, te juro que se la pego”, fue uno de los mensajes leídos por el Ministerio Público Fiscal.

En otro de los chats, Ventura afirmaba: “Los odio, a Lucas Pertossi más que nada (…) y Benicelli también”. No obstante, al ser consultado hoy por Burlando sobre si mantenía dicho sentimiento hacia los imputados, respondió bajo juramento de decir la verdad: “No”.

En su declaración, Ventura afirmó desconocer quién lo nombró ante la Policía y habló sobre cómo su detención afectó su vida: “No puedo salir tranquilo a la calle, perdí la privacidad”.

“¿Alguien [de los acusados] se comunicó con vos para darte alguna explicación?”, le consultó Burlando. “No, jamás”, respondió el remero. “¿Qué concepto te merecen los acusados?”, fue la última pregunta del abogado. “Me parece cualquier cosa lo que hicieron”, respondió Ventura. Luego, se retiró de la sala, previo a lo cual giró su vista hacia donde estaban los imputados.

10.08 Empezó la audiencia con la declaración de Ventura

Minutos después de las 10, empezó la tercera audiencia en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El primer testigo en ser llamado a la sala fue Pablo Ventura. El joven, falsamente incriminado por los imputados, empezó a declarar inmediatamente después de su ingreso.

Tal como había dicho en la previa, el remero sostuvo que a los acusados solo los conocía por ser de la misma ciudad, Zárate. Sin embargo, contó que con Lucas Pertossi tuvo problemas en un boliche. “Nos miramos mal. Me enteré de que él habló mal de mí”, aseguró. Respecto del resto, dijo: “Varias veces a la salida del boliche los he visto pelear en grupo [a los acusados. Siempre en mayoría”.

09.46 Tomás D´Alessandro, presente en la sala

Tras declarar ayer como testigo, hoy presencia la audiencia Tomás D´Alessandro, amigo de la víctima. En su declaración, el joven dijo que uno de los miembros del grupo agresor arengaba. Cuando Burlando le preguntó qué tipo de arenga, sostuvo: “Yo escuché a Matías Benicelli decirle a Fernando: ‘A ver si volves a pegar negro de mierda’”.

En medio de su declaración, D’Alessandro fijó su mirada en los ocho acusados. Los miró con firmeza.

Familiares y amigos de los acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, llegan a los tribunales de Dolores en el segundo día del juicioAlejandro Guyot

09.33 Los acusados ingresaron a la sala de audiencias

Los ocho acusados ingresaron a la sala de audiencias. Como lo hacen desde el primer día, todos tienen la cara cubierta por barbijos.

09.15 La comparación de Burlando entre Ventura y los acusados

En la previa de la tercera audiencia, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, anticipó: “La diligencia de hoy es interesantísima. Vienen los Ventura, tres amigos de Fernando -de los cuales dos son importantes- y personal de seguridad. Seguramente la declaración de Ventura va a ser muy colorida”. Más tarde, recordó: “La pobre familia Ventura fue acusada injustamente. Los acusados, en otro intento de desviar la investigación, dijeron que las zapatillas eran de él y que el auto del padre de Ventura se había fugado de Gesell”.

Tras ello, el letrado estableció un parangón entre la actitud del remero falsamente acusado por los imputados y estos últimos. “Miren qué diferencia. [En 2020] Ventura a los gritos proclamaba su inocencia. Lo hacía a los gritos, llantos e insultos contra la propia Justicia. Instantáneamente eso hizo (…) Entonces, comparen la actitud de un inocente con la de los ocho acusados. Me parece que no hay que hablar más del pacto de silencio. Un inocente dice a los gritos que es inocente”, sentenció.