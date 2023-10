Andrea de Lima, de 28 años, es la ganadora del sorteo 107 de IPLyC Social Inclusivo. Oriunda de Eldorado, anticipó que el dinero del premio lo utilizará para comprar mercaderías.

Completamente emocionada por haber ganado, contó que recibió la noticia por parte de su padre. “Mi papá mira mucho la Quiniela y fue él quien me comentó. Me dijo que era la ganadora del sorteo del IPLyC. Me puse muy contenta, no lo podía creer. Sentí que estaba soñando. Fue un regalo de Dios”, narró la joven.

Andrea tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) porque tiene retraso madurativo. “Mis padres siempre me acompañaron y me enseñaron como defenderme en la vida”, agregó.

Al ser consultada sobre el destino del dinero del premio, de 120.000 pesos, dijo que “será para la provista de la casa, ya que vino en un momento muy particular, para ayudar un poco en la economía de la casa”.

Después, Andrea contó que tiene una hermana melliza, Cintia, una persona fundamental en su vida. “Toda mi familia es muy especial, es mi sostén siempre y la alegría de mis días”, acotó.

Por su parte Romeo, padre de Andrea, recordó el momento de cuando vio que su hija salió sorteada. “Inmediatamente voy a ver a mi hija, le doy la noticia. Luego, varios conocidos me avisaron”, relató.

“Quiero agradecer al IPLyC, porque es una retribución del dinero a la sociedad y en este caso le tocó la suerte a mi hija. Este dinero viene bien. Agradecido porque se da alegría a la gente con los programas del IPLyC”, cerró.

