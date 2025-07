Ayer se vivió la segunda Jornada de Adopción Responsable en la Plazoleta La Paloma de Montecarlo. Gracias al compromiso de la comunidad y al trabajo conjunto, 33 mascotas —entre perros y gatos— encontraron una nueva oportunidad en hogares llenos de amor.

Estos animales, entregados vacunados, desparasitados y castrados (o con compromiso de castración en los casos de los más pequeños), comienzan una nueva etapa. Cabe destacar que este tipo de operativos no solo busca dar en adopción: también permite detectar y asistir casos de madres no castradas, generando una acción directa e inmediata en el control poblacional y el bienestar animal.

Desde la Municipalidad de Montecarlo, a través del Área de Salud Animal, trabajamos de forma constante y comprometida para proteger a nuestros animales, no solo con jornadas de adopción, sino también con un sistema gratuito e itinerante de castraciones que recorre los distintos barrios de nuestra ciudad.

Estos espacios buscan, además, concientizar sobre la importancia de la tenencia responsable, el cuidado diario y la castración como un acto de amor y responsabilidad hacia nuestras mascotas.

Cada adopción es una historia que comienza. Gracias a quienes abrieron su corazón para cambiar el destino de estos animales. Porque cuando adoptás, no solo salvás una vida… también transformás la tuya.