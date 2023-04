El presidente del Xeneize se refirió a la actualidad futbolística del equipo, le mandó un aviso a River y se metió en la carrera por las elecciones.

Se instaló oficialmente el clima político en Boca. Este año habrá elecciones y Jorge Amor Ameal dejó un pálpito importante respecto del rol de Juan Román Riquelme. “Va a ser presidente de Boca”, aseguró sobre el actual vice.

Si bien las elecciones serán en diciembre, la carrera ya comenzó y nadie se quiere quedar rezagado. No obstante, Ameal prefirió no involucrarse demasiado por el momento.

“Hoy si nos distraemos con las elecciones, nos va a ir mal en el club. Nos tiene que ir bien en lo institucional para que la gente nos renueve la confianza”, afirmó el presidente en TyC Sports.

Al mismo tiempo, se mostró esperanzado respecto del apoyo de los socios: “Hoy, según las encuestas serias, estamos seguros de que las elecciones las ganamos”.

Lo que realmente llamó la atención fue el rol que le dio a Juan Román Riquelme, con un pálpito que generó un enorme revuelo. “Riquelme va a ser presidente de Boca en algún momento”, sostuvo.

De todos modos, Ameal no dio indicios de la fórmula del oficialismo para los próximos comicios.

Juan Román Riquelme en la Bombonera.

El presente futbolístico de Boca

La actualidad de Boca no es la mejor. El Xeneize atraviesa una mala racha que lo alejó de los puestos de arriba en la tabla. Tanto es así que hoy está 17°, con 15 puntos. Sin embargo, Jorge Ameal se mostró esperanzado con el presente y el futuro del equipo. Hasta se animó a mandarle un aviso fuerte a River.

El presidente del Xeneize se refirió a la diferencia que hay en la tabla de posiciones respecto del Millonario. “No me gusta ver a Boca en la posición que está en el torneo. Deberíamos tener más puntos porque perdimos partidos que no los merecíamos”, dijo con firmeza.

Ameal fue más allá y se mostró confiado en poder cambiar esta situación: “Cuidado que los podemos alcanzar. Creo que podemos remontar el campeonato”.

Esta afirmación del presidente del Xeneize hoy parece bastante lejana ya que la diferencia de 18 puntos. Pero en el recuerdo de los hinchas permanece latente la remontada en la Superliga 2020.