Así lo comunicó la Federación Rusa. Carrey integra la lista junto a otras personalidades entre ellos, políticos, escritores y periodistas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa publicó una lista con nombres de ciudadanos canadienses a los que se les aplicarán sanciones. Se trata de un castigo por las sanciones que realizó Canadá a 32 personas relacionadas con el régimen de Vladímir Putin. El actor de Tonto y Re tonto forma parte de la lista.

Aquellos que estén incluidos en el registro no podrán pisar el territorio ruso, como respuesta a las medidas del gobierno del primer ministro, Justin Trudeau. En la lista negra de canadienses figuran funcionarios de Estado, analista políticos, periodistas, actores y escritores. Entre ellos Jim Carrey y Margaret Atwood.

Tras enterarse de la decisión, la escritora Margaret Atwood publicó un tuit con el fin de ridiculizar la acción de Rusia. “¡Maldita sea! @JimCarrey y yo habíamos planeado una pequeña escapada de fin de semana traviesa en Moscú. Supongo que tendrá que ser Kyiv en su lugar”, escribió Atwood.

El intérprete de La máscara y el Grinch no tardó en responder con el sentido irónico que lo caracteriza. “Sí, Margaret Atwood, me temo que ha ocurrido lo peor. Nos han prohibido entrar a Rusia… ¡Pero los problemas de cien canadienses no tienen importancia en este mundo loco! Siempre nos quedará París. Brindo por ti, pequeña”.

La Federación Rusa incluyó en su lista a dirigentes, políticos y parlamentarios, miembros de la comunidad empresarial, analistas y periodistas, y figuras culturales. La lista continúa en aumento y ya son más de mil los ciudadanos y empresas canadienses incluidos.