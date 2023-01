Así lo manifestó el candidato a presidente de Libres del Sur en su participación en la Audiencia Pública por las tarifas del servicio público de transporte de gas natural.



En su intervención llamó la atención sobre la fecha elegida para utilizar este instrumento de democracia semidirecta. “Es lamentable. Vergüenza le debería dar al presidente, a la vicepresidenta y a toda su línea de funcionarios de convocar a una audiencia pública para aumentar las tarifas un 4 de enero. Audiencia pública un 4 de enero es entre gallos y medianoche”, sentenció.



El candidato recordó que “esta propuesta viene acompañada por 2 millones de firmas que Libres del Sur recolectó a lo largo y ancho del país en solo un mes apoyando este planteo».



“Convencidos de que la única posibilidad de parar esta escalada inflacionaria, que destroza el bolsillo a los que menos tienen presenté un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que propone congelar las tarifas y los aumentos de la Canasta Básica por 12 meses”, señaló Jesús al tiempo que informó que “la Cámara Nacional Electoral ya convalidó más del 50% de las mismas, por lo que supera ampliamente las 500 mil requeridas para que el Congreso trate si o si el proyecto”.



“Esos dos millones de voluntades también son una manda para el Ejecutivo y sus funcionarios. Bajen a la tierra, pisen un barrio; la gente no da más”, afirmó.



En respuesta a quienes dudan de la factibilidad de poner en práctica esta propuesta, Jesús señaló que “por qué en lugar de debatir entre gallos y medianoche cuánto se le aumenta a los usuarios; no debatimos a la luz del día ¿cuánto debe pagarse el millón de BTU a las grandes y poderosas empresas gasíferas? ¿Por qué pagar 3,57 el millón de BTU, cuando en el resto del mundo se paga 1,90?”



“De una vez por todas hagan un esfuerzo los súper ricos. No se debe aumentar la tarifa de gas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque los bolsillos de los pobres, de los trabajadores y de las clases medias pauperizadas no dan para más. Millones de familias no llegan a fin de mes. Millones de argentinos comen una sola vez al día”, concluyó.