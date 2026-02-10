Desde la Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones informamos que, en el día de la fecha, se dispuso la separación inmediata de un efectivo perteneciente a la Comisaría de Villa Bonita, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, tras detectarse, a través de los mecanismos internos de control, una acción presuntamente vinculada al consumo de estupefaciente.

Esta medida responde a la gravedad del hecho, lo que resulta incompatible con los valores, la disciplina y la ética profesional que rigen el servicio policial.

De manera inmediata, se activaron los procedimientos de control, dando intervención a la Dirección de Asuntos Internos, la cual instruyó el sumario administrativo correspondiente e inició una investigación para esclarecer las circunstancias del caso, sin descartar la exoneración definitiva del cabo involucrado.

La Jefatura de Policía de Misiones reafirma su política de tolerancia cero ante cualquier conducta que vulnere o afecte la integridad institucional. En ese marco, continuará actuando con firmeza, transparencia y compromiso ético, destacando y valorando el profesionalismo y la vocación de servicio de los miles de buenos policías que honran los valores de la institución y su misión de proteger a la comunidad.