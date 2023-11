El presidente electo visitó la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York junto a su comitiva integrada por su hermana Karina, Luis y Santiago Caputo, Gerardo Werthein y Marc Stanley.

En medio de su visita a los Estados Unidos, Javier Milei fue a un centro religioso judío ubicado en el barrio neoyorquino de Queens como parte de una promesa que había hecho. Se trata del cementerio cementerio de Montefiore, donde descansan los restos del Rebe de Lubavitch.

El presidente electo llegó junto a su comitiva a este lugar escoltado por camionetas con agentes de servicios secretos, un detalle que llamó la atención de algunos, pero que ya había sido anunciado de antemano. Quienes lo acompañaron fueron su hermana Karina, Luis y Santiago Caputo, su asesor Gerardo Werthein que podría ser enviado argentino ante la Casa Blanca, y el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley.

En su visita a este lugar tan importante para el judaísmo, varios medios registraron el recorrido hacia la tumba del reconocido rabino Menachem Mendel Schneerson. Sin embargo, Javier Milei no dio declaraciones.

Cómo continuará la gira de Javier Milei en Estados Unidos antes de asumir

Luego de esta visita religiosa, el líder de La Libertad Avanza se reunirá con el exmandatario estadounidense Bill Clinton en el Hotel Plaza. Después volará a Washington donde tendrá un encuentro en el Consejo de Seguridad y en el FMI.

Si bien se espera que recorra el Ala Oeste de la Casa Blanca, no será recibido por el presidente Joe Biden ya que no lo permitiría el protocolo. No obstante, quien le dará la bienvenida es el consejero de Seguridad Nacional de Biden para América Latina, Juan González.

sí es la tumba del Rebe de Lubavitch que Javier Milei visitó en Nueva York

Menachem Mendel Schneerson fue uno de los líderes judíos más importantes del siglo XX a nivel internacional, por lo que su tumba es más que especial para sus fieles. Allí se realiza una tradición donde los visitantes tienen que escribir una carta, leerla junto a los salmos, romperla y dejarla en su lecho.