El programa se activa a través de una chequera de prestaciones que articula consultas médicas, apoyo psicológico, nutrición y actividad física. En Misiones, el IPS mantiene seguimiento de alrededor de 40 pacientes, dentro de una enfermedad que afecta al 3% a 4% de la población.

El Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) presentó el Programa Integral de Abordaje para Fibromialgia, una nueva prestación destinada a afiliados que conviven con esta enfermedad caracterizada por dolor crónico y síntomas físicos y emocionales. El servicio se implementará a través de una chequera especial, que permitirá acceder a distintos profesionales dentro de un tratamiento coordinado.

En la provincia, el organismo mantiene seguimiento de alrededor de 40 pacientes con esta patología. El programa apunta a ofrecer un abordaje completo que contemple tanto el tratamiento del dolor como el acompañamiento psicológico, nutricional y físico.

Un programa para mejorar la calidad de vida

El presidente del IPS, Lisandro Benmaor, explicó que la iniciativa amplía las prestaciones de la obra social con un enfoque integral. “Estamos inaugurando un programa especial para pacientes con fibromialgia. En Misiones tenemos aproximadamente 40 pacientes en seguimiento y control”, señaló en diálogo con Canal Doce.

El funcionario detalló que se trata de una enfermedad frecuente en la población. “La fibromialgia es una patología crónica que afecta entre el 3 y el 4 por ciento de la población y se caracteriza por dolor crónico”, afirmó. Además, indicó que el diagnóstico requiere experiencia clínica porque no existe una prueba de laboratorio específica.

Benmaor también remarcó el carácter interdisciplinario del tratamiento. “El abordaje siempre está comandado por un reumatólogo y se complementa con salud mental, nutrición, kinesiología y actividad física. Con este tratamiento integral los pacientes pueden lograr una mejor calidad de vida”, sostuvo. El acceso al programa, aclaró, no tiene costo para los afiliados del IPS.

Actividad física y tratamiento del dolor

Desde el área de la kinesiología, Rodrigo Ayala destacó el papel de la actividad física en el control de la enfermedad. “La actividad física es muy importante para que las personas con fibromialgia puedan gestionar mejor el dolor”, explicó.

El especialista detalló que el tratamiento requiere una planificación específica para cada paciente. “El tratamiento comienza con ejercicios leves y de bajo impacto, con progresión lenta y controlada”, indicó. Además, señaló que el equipo utiliza escalas científicas para evaluar el dolor y ajustar el tipo de ejercicio.

“Los pacientes tienen días buenos y días malos, por eso se organizan grupos según la sintomatología. El trabajo kinésico apunta principalmente a disminuir el dolor y mejorar la movilidad”, agregó Ayala, quien también mencionó terapias complementarias como osteopatía, relajación, yoga o tai chi.

Apoyo psicológico y alimentación saludable

Por su parte, la psicóloga Nahir Britez subrayó que el acompañamiento emocional forma parte central del tratamiento. “La psicología busca mejorar el afrontamiento del estrés y del malestar que genera la enfermedad”, explicó.

La profesional señaló que muchos pacientes experimentan limitaciones en su vida cotidiana debido al dolor persistente. “El dolor muchas veces impide realizar actividades placenteras y eso genera un estancamiento emocional. El objetivo es recuperar espacios de disfrute y fortalecer el apoyo social”, afirmó.

El programa también incorpora orientación nutricional basada en alimentación antiinflamatoria, estrategia que busca reducir síntomas como inflamación, cansancio y alteraciones del sueño. Con este enfoque integral, el IPS apunta a consolidar un modelo de atención que combine tratamiento médico, acompañamiento emocional y hábitos saludables para los afiliados con fibromialgia.