Se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, a partir de las 15:00 hs, vía streaming con la asistencia del IPLyC. El objetivo actual es que las familias interesadas actualicen sus fichas y se inscriban en el sorteo.

Desde la Gerencia Social del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) invitan a las familias de las localidades de Posadas y Garupá, a participar de la nueva convocatoria para 200 viviendas sustentables progresivas de madera en el barrio Itaembé Guazú, situadas en el Sector 2 y 3 de la ciudad de Posadas.

Las casas cuentan con 43,82 metros distribuidos en cocina, comedor, baño, dos habitaciones y una galería semi-cubierta.

La responsable de la gerencia social del IPRODHA, Lic. María Silvia Joulia, precisó que el sorteo se realizará desde las 15:00 hs del día lunes 15 de marzo de 2021 -de manera online- con el soporte del Instituto Provincial de Lotería y Casino (IPLyC). Anticipó que para presenciar el sorteo en vivo se podrá acceder a través de las redes sociales del IPLYC:

Facebook: https://www.facebook.com/loteriademisiones

YouTube: https://www.youtube.com/user/iplyc/featured

Instagram https://www.instagram.com/iplycmisiones/

Finalizado el sorteo se podrá acceder a la grabación en las redes sociales mencionadas anteriormente y/o en la página web del Instituto:

Web: https://www.iprodha.misiones.gov.ar/; también en sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/iprodha

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCb3JM_XwXdlXLxAu2yRXUdg/featured

Instagram: https://www.instagram.com/iprodha/

Es requisito obligatorio estar inscripto y haber actualizado su ficha por lo menos en los últimos tres años (actualizaciones desde enero 2018), tener grupo familiar con al menos un menor de edad a cargo, y demostrar ingresos iguales o superiores a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM); así -también- será excluyente la presentación de un codeudor solidario o garante. Habrá un cupo especial para personas con discapacidad motriz que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) respectivo.

Quienes reúnan estos requisitos deberán registrarse obligatoriamente en nuestra página web https://www.iprodha.misiones.gov.ar/ y marcar que quieren participar del sorteo, la opción de participar solo estará habilitada para aquellos que cumplan con los requisitos anteriormente numerados, aclaró Joulia. Luego de actualizar la ficha volver a verificar si se habilitó el campo para marcar la participación en el sorteo.

Para mayor precisión el Instituto pone en conocimiento los Reglamentos de la Convocatoria Nº 235 – Posadas – Viviendas Sustentables Progresivas:

1) La participación en el sorteo no implica derecho alguno sobre la adjudicación.

2) La convocatoria está destinada exclusivamente a grupos familiares que habitan en la ciudad de Posadas y Garupá.

3) Los datos consignados en la inscripción revisten el carácter de declaración jurada y deberán ser respaldados con la documentación pertinente en el momento que se requiera.

4) Haber actualizado la ficha de inscripción en los últimos 3 años.

5) Serán prioridad los grupos familiares con hijos menores o con menores a cargo.

6) Los ingresos del grupo familiar no deberán ser inferiores a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

7) Los grupos familiares deberán presentar un codeudor solidario (garante) menor de 60 años, con ingresos superiores a 1½ Salario Mínimo Vital Y Móvil, con domicilio en la Provincia de Misiones.

8) Los postulantes deberán consignar correo electrónico obligatoriamente.

9) La participación en el sorteo implica el conocimiento y aceptación del reglamento de la convocatoria, establecido según resolución reglamentaria IPRODHA N° 178/16.

10) El sorteo se realizará a través del IPLyC y será transmitido en vivo por redes sociales, con la presencia de escribano público y autoridades del Instituto.

11) El sorteo se realizará mediante bolillero electrónico y los resultados serán publicados en la página web del IPRODHA, dentro del plazo de 24 horas posterior al mismo.

12) Los postulantes que resulten beneficiados en dicho sorteo serán invitados a un grupo de Whatsapp donde se les informará en detalle el procedimiento a seguir.

13) Los postulantes que resulten beneficiados en el sorteo tendrán un plazo de 72 horas hábiles para enviar vía correo electrónico los requisitos solicitados. Caso contrario serán dados de baja de la convocatoria y reemplazados automáticamente por suplentes según el orden de sorteo.

14) El pago de ahorro previo no otorga derecho de adjudicación, cuando el pre adjudicatario no cumpliere con el pago, las actualizaciones y/o cualquier requisito indispensable para la adjudicación de la vivienda, será dado de baja del mismo.

15) Habrá un plazo de 72 horas posterior al sorteo para realizar reclamos y/o denuncias respecto a grupos familiares que no reúnan los requisitos establecidos anteriormente, debiendo ser enviadas al correo electrónico: [email protected] consignando: nombres, apellido y DNI del denunciante.