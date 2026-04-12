Se trata de un hombre de 59 años, quien habría sido trasladado por su pareja tras descompensarse en su vivienda. Se dispuso autopsia para determinar las causas del deceso.

Según las primeras averiguaciones, el hombre se habría descompensado mientras se encontraba en su domicilio del barrio San Lucas, siendo trasladado de urgencia por su pareja y un vecino en un vehículo particular hasta el centro de salud.

Una vez en el hospital, el médico de turno constató la ausencia de signos vitales. Posteriormente, en la morgue del nosocomio, tras el examen preliminar no se evidenció la presencia de lesiones externas, por lo que se solicitó la realización de una autopsia médico legal para establecer con precisión las causas del deceso.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y el médico policial, que realizó las pericias correspondientes, mientras que se efectuaron estudios complementarios, como la extracción de muestras para análisis bioquímicos.

Por disposición judicial, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial para la autopsia, en tanto continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del deceso.