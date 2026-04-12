La estructura bimodal de 2.250 metros de longitud consolida el intercambio comercial y cultural entre el nordeste argentino y el sur paraguayo. Durante el último año, los registros migratorios contabilizaron el cruce de casi 6 millones de personas por esta vía.

El puente internacional San Roque González de Santa Cruz conmemoró un nuevo aniversario de su habilitación oficial el pasado 2 de abril. Desde su inauguración en 1990, esta conexión física entre Posadas y Encarnación funciona como el segundo paso más relevante de la República Argentina. La obra representa un símbolo de hermandad y desarrollo para ambas naciones tras décadas de gestión y construcción.

El proceso de edificación de esta estructura monumental inició en 1983 y culminó siete años más tarde. El proyecto surgió como una obra complementaria a la represa binacional Yacyretá en carácter de compensación por las zonas inundadas tras la creación de la central hidroeléctrica. Hoy, el viaducto es un eje fundamental para la integración del Mercosur en este sector de la frontera.

Características técnicas y reconocimiento internacional del puente San Roque González de Santa Cruz

El viaducto posee una longitud total de 2.250 metros e incluye un tramo específico de 520 metros sobre el canal de navegación del río Paraná. Su diseño responde a la categoría de puente atirantado mixto, con capacidad para el tránsito simultáneo de vehículos y trenes. La estructura cuenta con hormigón prensado, dovelas premoldeadas y un sistema de sustentación mediante obenques de alta resistencia.

La ingeniería del puente contempla además un sistema de luz de 330 metros y dos laterales de 115 metros cada una. Debido a su complejidad técnica y su impacto positivo en la región, la obra recibió el Premio Internacional Puente de Alcántara a la obra pública. Este galardón posicionó a la infraestructura misionera-itapuense como un referente de la arquitectura civil a nivel mundial.

Impacto en el flujo migratorio y comercial

La relevancia económica del paso fronterizo quedó demostrada con las cifras estadísticas del período 2025. Según los registros migratorios oficiales, casi 6 millones de personas utilizaron el viaducto durante ese año. Este volumen de tránsito refleja la intensa relación comercial y social entre la capital de Misiones y la segunda ciudad en importancia del Paraguay.

El puente funciona como el principal motor de intercambio para el nordeste argentino y el sur del territorio paraguayo. La fluidez en el transporte de cargas y el movimiento de pasajeros dinamizan la economía regional de manera constante. La infraestructura bimodal permite una versatilidad de transporte única en la zona, con la convivencia del tráfico automotor y el servicio ferroviario.

Historia y legado de San Roque González

El nombre del puente rinde homenaje a la figura del sacerdote jesuita paraguayo San Roque González de Santa Cruz. Este religioso fue el fundador de diversas reducciones en la región del Río de la Plata, entre ellas las actuales ciudades de Posadas y Encarnación. Su legado histórico une el pasado de las misiones jesuíticas con la realidad actual de ambos centros urbanos.

En el año 1988, el Papa Juan Pablo II encabezó la ceremonia de canonización que lo convirtió en el primer santo paraguayo. Su labor evangelizadora entre los pueblos guaraníes constituye un pilar de la idiosincrasia compartida en esta zona de frontera. La denominación del viaducto busca reflejar esa historia común y los lazos espirituales que perduran entre los habitantes de ambas orillas.

A 36 años de su puesta en funcionamiento, el puente San Roque González de Santa Cruz mantiene su vigencia como pieza clave de la infraestructura sudamericana. La obra trasciende su función técnica para consolidarse como un monumento a la integración y la hermandad de los pueblos. El aniversario encuentra al viaducto en plena actividad y como protagonista del crecimiento regional.