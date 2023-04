El Rojo llega en llamas tras la salida de Doman y debuta Zielinski como DT. La Academia de Gago viene de dos caídas por la Liga y precisa levantar.

Los 42.069 espectadores que colmarán las tribunas del estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini harán de la cancha un volcán en erupción. El Rojo llega al partido después de una de las semanas más convulsionadas de sus 118 años de historia. La Academia viene de sufrir dos derrotas consecutivas ante Gimnasia (1-3) y Newell’s (0-1), encuentro en el que el conjunto de Fernando Gago fue despedido del Cilindro con una silbatina. De todas formas, el contexto de ambos clubes no se puede comparar. La realidad que azota a Independiente es asfixiante: el club se encuentra en llamas, sumido en una grave crisis económica e institucional que también se ve reflejada en el plano deportivo. Racing, en cambio, goza de cierta estabilidad y conserva las esperanzas de dar pelea en la Liga Profesional mientras comienza su participación en la Libertadores.

El Rojo llega en llamas luego de la abrupta renuncia de su presidente, Fabián Doman, quien pegó un portazo por sus divergencias con compañeros de la Comisión Directiva, motivo por el que Néstor Grindetti debió tomar el cargo. El equipo lleva diez partidos sin ganar por el torneo, con seis empates y cuatro derrotas, y necesita oxígeno. Ricardo Zielinski desembarcó con el objetivo de tratar de resucitar a un conjunto que no da señales de vida, está en caída libre y no exhibe respuestas anímicas ni futbolísticas. El Ruso heredó un incendio que no pudo controlar Leandro Stillitano, un entrenador sin experiencia que fue contratado a modo de experimento y duró apenas ocho encuentro en el cargo. Pedro Damián Monzón, quien puso el corazón y ofició de bombero cuando muy pocos querían hacerse cargo, cosechó un triunfo por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar (3-0), una parda con San Lorennzo (0-0) y caídas contra Estudiantes (1-2) y Rosario Central (0-

“Uno no elige cuándo asumir, hay que ponerse la situación al hombro. Si dejaba pasar el partido ante Racing, no estaría entendiendo el momento”, comentó Zielinski. En el ensayo de este sábado dispuso cuatro cambios con respecto al último partido: Báez, Cuero, Mulet y Giménez entraron por Elizalde, Laso, Ortiz y Barcia. En esa última práctica, el esquema con respecto al último partido pasó de un 5-2-3 a un 4-4-2. El Ruso, que asumió el viernes y pudo dirigir apenas dos entrenamientos, conserva dos dudas que despejará a último momento: Báez o Laso y Cuero o Cazares.

Los cambios en Racing

En Racing, Gago recupera a Piovi después de un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda. Y reaparecerá Gabriel Rojas tras cumplir una fecha de suspensión por ser expulsado contra Gimnasia. El primero ingresaría por Insúa, mientras que el lateral iría por Pillud o Mura, quien viene de jugar de marcador de punta izquierdo. Moreno se perderá el clásico por un desgarro y el técnico tiene otras dos dudas: Avilés o Moralez y Guerrero o Romero. El sistema táctico pasará de un 4-2-3-1 que dejó al equipo descompensado, a un 4-3-3 que Gago ya conoce muy bien.

Será el clásico número 233: hasta hora el Rojo ganó 88, la Academia 74 y empataron 70. Zielinski buscará estirar una racha, ya que desde que se fue de Racing lo enfrentó ocho veces, con cuatro triunfos y cuatro pardas. El clásico será una ruleta Ruso.

Las probables formaciones

Independiente: Rey; Gómez, Barreto, Báez o Laso, Costa; Cuero o Cazares, Mulet, Marcone, Vallejo; Giménez, Cauteruccio.

Racing: Arias; Mura o Pillud, Sigali, Piovi, G. Rojas; Nardoni, Avilés o Moralez, Gómez; Rojas, Guerrero o Romero, Hauche.