Este domingo 29 de marzo se llevaron a cabos tareas de mejoramiento en la infraestructura eléctrica ubicada sobre la avenida Blas Parera de la ciudad. Los trabajos consistieron en el recambio de materiales y limpieza de líneas.

Con la presencia de seis grúas y equipos especializados de Redes y TCT (trabajos con tensión), se realizó el cambio de aisladores orgánicos que se encontraban obsoletos, por nuevos de porcelana y limpieza y despeje de conductores. Los trabajos se desarrollaron sobre la avenida Blas Parera entre las avenidas Zapiola y Vivanco y beneficiarán a gran parte de la zona Oeste de Posadas.

Las acciones se ejecutaron mediante la modalidad de mantenimientos programados de la empresa Energía de Misiones y forman parte de un cronograma diario de acciones que reúnen el objetivo de optimizar el servicio y condicionar las redes para afrontar las inclemencias climáticas y las altas temperaturas que continúan sobre toda la provincia.