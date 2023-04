El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial habló de su vínculo con el exmandatario. Además, lanzó críticas a los líderes del Frente de Todos y dio detalles de cuál es su receta para bajar la inflación.

Horacio Rodríguez Larreta tiene 57 años, de los cuales 30 se los ha dedicado formalmente a la política. Entre otras cosas fue gerente general de la ANSES durante la presidencia de Menem e interventor del PAMI durante la gestión de Fernando de la Rúa. Es fundador del PRO junto a Mauricio Macri, a quien conoce desde la juventud. Con él, compartió fórmula en las elecciones porteñas de 2003, fue su jefe de gabinete desde 2007 y lo sucedió desde 2015. A partir de entonces, es el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Larreta es un obsesivo de la “política basada en la evidencia”, herramienta de gestión cuya bandera a nivel global fue levantada por el premier británico Tony Blair, que promueve para la administración pública un modelo de trabajo sostenido en la utilización de la evidencia empírica medida a través de un tablero de control. “Taladro Larreta”, se le dice graciosamente al destacarse su apego al trabajo, al tiempo que, como a todo “tipo duro”, se le demanda una mayor cuota de emocionalidad.

“Con Larreta podemos estar en las antípodas de la ideología política pero que labura, labura. Es un obsesivo de la gestión, no se le escapa nada”, dice sobre el Jefe de Gobierno porteño un integrante de la mesa chica de Cristina Kirchner.

Quizás por eso se molesta cuando al comenzar la entrevista se le hace referencia a un hecho que todos los estudios de opinión pública revelan: el marcado enojo generalizado para con los políticos por considerar que la dirigencia vive en un mundo paralelo, completamente ajeno al padecimiento popular a raíz de la crisis económica.

La Argentina no es Disney

– Horacio, ¿le gusta la campaña? Hay una sensación generalizada de que los políticos están en “Disney” y la gente común en otro lado, sobre todo cuando uno ve las peleas, las discusiones que tienen los políticos están muy ajenas a todos estos temas.

– Yo no me siento en “Disney”, yo laburo para la ciudad de Buenos Aires desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, te aseguro que no es Disney la Argentina, lejos de eso. Ayudando a la gente, tratando de seguir mejorando la seguridad que en la ciudad ya viene mejorando, trabajando por la educación pública. Yo no me siento en Disney. Laburo muchísimo.

– ¿Y usted siente que algunos integrantes de la oposición sí viven en Disney?

– Yo te hablo de lo que hago yo. Como decía mi abuela, las comparaciones son odiosas. Yo te hablo de mi convicción que es, como te digo, recorrer el país, escuchar, aprender, entender en serio la realidad de la Argentina y gobernar la ciudad de Buenos Aires. Gobernar es decidir, es estar encima. Los que nos están mirando no llegan al fin de la semana, no saben cuánta guita tienen que llevar al supermercado el fin de semana porque es el doble que el fin de semana pasado.

– Cuando uno elige un presidente se activan dos variables como mínimo: una es la propuesta de país y la otra es la trayectoria, lo que hizo. Si uno mira lo que pasó durante el gobierno nacional de Juntos por el Cambio se ve que todas las variables macroeconómicas anduvieron mal: inflación, trabajo, inversión, etcétera. ¿Por qué tenemos que creer que si gobierna usted debería pasar algo distinto?

– Como dijiste vos, la gente tiene que mirar el track record de cada uno. Llevo casi ocho años gobernando la ciudad de Buenos Aires y estoy orgulloso del trabajo que venimos haciendo. Ojo, nos podríamos quedar dos programas enteros hablando de lo que falta, de los problemas, no hay ninguna duda de eso. Pero la transformación de la ciudad no la niega nadie y ese es mi trabajo de todos estos años como parte de Juntos por el Cambio. Por supuesto me hago cargo y hago la autocrítica de que aprendimos de los errores. Pero se hicieron muchas cosas, se insertó la Argentina en el mundo, se hicieron buenas infraestructuras, se mejoró la conectividad aérea, se avanzó en muchas cosas. Claramente, en uno de los temas centrales, que es la lucha contra la inflación, no se pudo superar ese flagelo de años y hoy seguimos mucho peor de lo que estábamos en ese momento. Aprendemos, aprendimos, estudiamos. Yo soy muy estudioso. Soy economista, miro los números, miro la historia argentina. Acabo de terminar un libro de Frondizi, que es, para mí, de las mejores épocas de la Argentina. Fui a Israel a entender bien cómo fue el Plan de Estabilización. Eso es lo que yo hago, trato de aprender, de estudiar.

– ¿Metió la pata Macri cuando dijo que arreglar la inflación es un tema muy simple? Incluso, decía que tener inflación es un síntoma de gobernar mal.

– Tener la inflación es un síntoma en la Argentina de gobernar mal en los últimos 80 años. Lo que no es simple. No hay nada que yo te pueda decir acá para poner un zócalo de la tele de cómo se soluciona la inflación. ¿Vamos a bajar la inflación? No tengas dudas: vamos a bajar la inflación. Pero no es simple. No hay soluciones mágicas. Al que te venga con un título rimbombante, “la inflación se soluciona en una palabra”, no le creas.

– Pero la inflación tiene variables: la emisión monetaria, las expectativas, la velocidad con la que circula la plata y, sobre todo, el gasto público.

– Sí, y el desarrollo. Un país, creciendo, es mucho más fácil. Son muchas variables, una mesa de muchas patas y hay que solucionar y mejorar cada una de esas patas, que es la parte del plan.

Horacio Rodríguez Larreta en una entrevista exclusiva con el periodista político Gonzalo Aziz. (Foto: TN)

Horacio Rodríguez Larreta y el ministerio de la Mujer

– Le traslado una pregunta que me hacen en casa, mis amigos, que dice: ¿si Macri, que es del PRO, no pudo resolver la inflación por qué Larreta que también es del PRO lo va a hacer?

– Primero, porque aprendemos de las situaciones pasadas. Yo creo que el propio Macri no haría lo mismo que hizo durante su gobierno. Con lo cual vamos evolucionando, vamos incorporando información, aprendiendo de la experiencia. Si hay algo que no funcionó, no vamos a repetir lo mismo. Por eso mismo es que tenemos un plan integral que, insisto tanto en que no hay soluciones mágicas. Un plan integral que empieza, para darte algunas medidas… Primero, no vamos a seguir gastando más de lo que tenemos. No podemos seguir, no vamos a seguir con déficit todos los años. Eso significa que no vamos a emitir para financiar al Gobierno. Siempre vamos a darle independencia real al Banco Central. Hoy, el Banco Central depende mucho del Gobierno nacional. Vamos a exportar más. Hoy, el mundo está abierto y necesita productos argentinos. Podría seguir diciéndote vamos, vamos, vamos, porque el plan es largo.

– Pero bajar la emisión implica también controlar el gasto público

– Por supuesto, bajar el gasto.

– Exactamente, y un gesto muy importante también que la población necesita es el achicamiento del Estado, que es muy grande en la Argentina. ¿Coincide?

– Es uno de los gastos que hay que bajar. Esto es con lupa, es ministerio por ministerio, secretaría, por secretaría, línea del presupuesto. Hay que tener gente que conozca, que conozca del presupuesto, que entienda de esto para entrarle con una lupa y con un bisturí a cortar y cortar y cortar.

– ¿Qué ministerios desaparecerían en una eventual presidencia de Horacio Rodríguez Larreta?

– Primero, vos pensá que yo, en la ciudad, tengo, más o menos, la mitad de los ministerios que tiene el Gobierno nacional. Y segundo, sí, se puede reducir más o menos a la mitad la cantidad de ministerios. Por otra parte, la típica pregunta: ¿el ministerio de la Mujer? El ministerio de la Mujer, ¿cuál es? El de Salud, porque se ocupa de la salud de las mujeres. El de Educación, que se ocupa de la educación de las mujeres. Porque si no parece que tenemos sólo un área del Gobierno que se ocupa de la mujer y el resto lo importa. No está bien. Eso es un mal enfoque.

– O sea que, con Larreta, no hay ministerio de la Mujer en la nación

– Nos ocupamos de las mujeres en todo el Gobierno. No pasa por un ministerio.

– Pero ¿una oficina específicamente para la mujer no habrá?

– Habrá dentro de algún ministerio. Hay temas puntuales de la mujer, por ejemplo: la violencia de género. Ese es un tema que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres con lo cual requiere un tratamiento especial.

– Si usted fuese “titulero” de un diario, podríamos titular que, con Larreta, no hay ministerio de la Mujer.

– Yo no soy “titulero” de un diario, yo quiero ser presidente de la nación. Yo no creo en esto del ministerio de la Mujer, ni mucho menos creo que eso significa la importancia que el Gobierno le da o no al tema de la mujer que es tan importante. En la ciudad de Buenos Aires, tenemos políticas de género, hemos cambiado el tema de las licencias parentales para que sea más parejo. Tenemos toda una política de promocionar mujeres en el Gobierno y no tenemos un ministerio de la Mujer. La importancia que se le da a un tema no tiene nada que ver con el raviol o no.

Horacio Rodríguez Larreta: “Sergio Massa es parte del fracaso de este Gobierno”

– Hagamos un juego de sinceridad brutal.

– Brutal.

– Vamos a buscarle virtudes a los adversarios y defectos a los amigos.

¿Qué virtud le encuentra a Cristina Fernández de Kirchner?

– Y con sinceridad brutal, es difícil. Creo que ha dejado un legado muy negativo para la Argentina. Ha profundizado muchísimo las peleas. Los que no están con ella son enemigos y, “si los puedo matar, los mato”.

– Muchos de su espacio político han dicho que, por ejemplo, Cristina tiene muy buena capacidad de conducción política

– Bueno, es una buena oradora. Pero su oratoria es para impulsar medidas…Bueno, ella es responsable del ciento y algo por ciento de inflación que tenemos, del dólar a $500.

Es la responsable y protagonista de eso.

– ¿Qué virtud le encuentra a Alberto Fernández?

– Me cuesta porque, en todo caso, Cristina tiene, como decías, capacidad de conducción política; Alberto, ni eso. Y eso, la verdad, es un gobierno fracasado. Muy difícil encontrar virtudes en un Gobierno que le deja a la Argentina ciento y pico por ciento de inflación. ¿Sabés qué es ciento y pico por ciento de inflación? Que la gente no llega al fin de semana, que no puede proyectar, que el negocio que vende un producto cuando lo tiene que reponer, lo repone más caro de lo que lo vendió. Pierde plata. Eso es lo que nos deja Alberto Fernández.

– ¿Qué virtud le encuentra a Sergio Massa?

– Él es parte de este Gobierno. Es parte del fracaso del kirchnerismo. Primero como jefe de la cámara de Diputados. Hoy, como ministro de Economía. Es uno de los responsables del kirchnerismo, de la situación en la que estamos.

– Bueno, usted y Massa son amigos…

– Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué tiene que ver?

– Pero cuando a sus amigos les encuentra virtudes más allá de sus errores políticos.

– Está bien, pero hoy me estás preguntando como líder político en Economía.

– No, en general.

– Una cosa es lo personal y otra cosa es la política. Él, en la política, es parte del kirchnerismo. Está fracasando, ha fracasado. Genera ciento y algo por ciento de inflación. Esa es la realidad y eso es lo que afecta a la gente, y eso es lo que importa en un líder político y es un líder político él.

– Yo cuando veo que un amigo mío se manda una macana, lo siento en casa, le digo “me parece que en esto te estás equivocando”…

– No, una cosa es una relación personal y otra cosa es alguien que tiene un rol protagónico en el Gobierno. Protagónico en serio.

– ¿Usted habla con Sergio Massa?

– Poco y no soy quién yo para decirle lo que tiene que hacer o no.

– ¿Le gusta esa situación de no hablar con un amigo por diferencias políticas? Porque eso va a contramano de lo que usted propone públicamente, que es el tema de dialogar.

– Yo te soy sincero: tengo laburo 20 horas por día. El poquísimo tiempo que tengo libre se lo destino a estar un rato con mi pareja o bien salir con mis hijas. Ni siquiera a la cancha de Racing estoy yendo mucho, imaginate. Así que no tengo mucho tiempo de ver a mis amigos de la vida.

– Vamos a ver los defectos de los de los compañeros de política. ¿Qué defecto le encuentra a Mauricio Macri?

– ¿Además de que es hincha de Boca? (rie)

– Es una virtud eso. De verdad: ¿qué no le gusta de Macri?

– Tenemos discusiones y diferencias. En los últimos días, tuvimos una discusión. A ver, hay temas en los que discrepamos. Hace diez días, se vio que discrepamos con el tema de cómo se elige el jefe de gobierno en la Ciudad. Pero discrepar en un tema no lo hace un defecto.

– ¿Le gusta todo de Macri?

– Sabés que los títulos simplifican. Hay situaciones que son más complejas, relaciones personales de muchos años. No es para poner un título.

– ¿Qué no le gusta de Patricia Bullrich?

– Yo no estoy de acuerdo con las críticas a miembros del propio equipo. Yo no me engancho, jamás lo hago. No lo voy a hacer. No estoy de acuerdo con criticar a ningún miembro de Juntos para el Cambio. Creo que eso no ayuda, nos debilita y no es bueno para el país. No lo hago, ni lo voy a hacer, ni lo hice nunca.

– ¿Qué no le gusta de María Eugenia Vidal?

– María Eugenia es amiga mía en serio.

– Lo sé. Pero ¿qué le marca como defecto? Todos nuestros amigos tienen defectos.

– El hecho de que no quiera dar el título, de que no tenga una definición tipo “no me gusta tal cosa” no quiere decir que no me anime.

TN