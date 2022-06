El Gobernador encabezó el acto oficial por el 87° aniversario de Dos Arroyos, que compartió con autoridades y vecinos. Como parte de la celebración hubo desfiles, ferias, números artísticos y homenajes a representantes de la comunidad. Además, Herrera Ahuad anunció que para el segundo semestre estarían finalizadas las obras de asfaltado emprendidas en la ciudad.



Esta tarde, en el aniversario N°87 de la comuna, el gobernador Oscar Herrera Ahuad compartió junto a los vecinos la celebración oficial que incluyó el acto protocolar, la entrega de reconocimientos a los pioneros, la jura de los alumnos de séptimo año al medioambiente, la feria realizada por estudiantes de la localidad, desfiles, números artísticos y homenajes a representantes de la comunidad.

El mandatario agradeció la invitación para compartir un día tan especial y remarcó el valor de la vida en comunidad, el rescate de las raíces, la labor de los pioneros y la recuperación del tejido social después de la pandemia. “Podemos perder muchas cosas, lo que no vamos a perder nunca en nuestro sentido de pertenencia y el sentido de pertenencia del misionero tierra adentro, que tiene raíces muy fuertes y muy profundas”, declaró.

“Se pudo haber perdido mucho, pero lo que no se perdió fue la identidad gracias a ustedes, a los pioneros y a quienes sembraron sus raíces en Dos Arroyos. Por eso, cada vez que hay un aniversario de un pueblo me gusta estar y reconocerlos”, añadió. Así, indicó que hay que “despojarnos de las mezquindades, no mirar las deficiencias o lo negativo, hay que construir una sociedad solidaria que ayude y que acompañe sin prejuicios. La sociedad misionera ha crecido y se ha forjado en los valores de nuestros pioneros”.Durante su intervención, el Gobernador señaló a la sociedad misionera como sociedad fuerte en los valores humanos y en la solidaridad, algo que ha demostrado la provincia en tiempos de pandemia o en la sequía, cuando la comunidad ayudó a las personas involucradas en el combate contra los incendios.

“Esa es la sociedad misionera, esa es la sociedad de Dos Arroyos”, agregó.Hacia al final, reiteró su compromiso para encarar las obras de asfaltado en el municipio. “Porque es una cuestión también de igualdad de oportunidades, también es una cuestión de dignidad. Vamos a encarar las obras en el segundo semestre, las diez cuadras que nos faltan para completar el radio urbano de Dos Arroyos y de esta manera seguir construyendo una Misiones mucho más justa”, aclaró.A su turno, el intendente de Dos Arroyos, Rosario Becker, agradeció a las autoridades su presencia en un día muy especial para la comunidad y destacó las obras encaradas por la provincia en la zona.Entre las autoridades presentes en el en evento estuvieron también la diputada provincial Norma Sawicz, intendentes de localidades vecinas, funcionarios municipales y miembros de fuerzas de seguridad.



LOS FESTEJOS

La localidad de Dos Arroyos festejó su aniversario con una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de las escuelas del municipio, donde desplegaron su creatividad en temáticas sobre la historia y la vida en la localidad. Después, los integrantes de la escuela de danza El Zorzal ocuparon el escenario para interpretar varios números musicales. Seguidamente, los alumnos de la escuela de taekwondo mostraron sus habilidades en este deporte frente los vecinos que se dieron cita en la plaza central.



Al finalizar el acto principal, se desarrolló un desfile en el que participaron todas las escuelas de la localidad, soldados del Ejército Argentino, de Infantería, Escuela de Cadetes de la Policía y miembros de la Agrupación a Caballo «Dos Arroyos», un grupo constituido por vecinos. Además, fueron exhibidos los móviles del parque vial municipal.