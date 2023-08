La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica).

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) llevará a cabo una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica en Posadas, Misiones, con el objetivo de concientizar y mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Quienes identifiquen tener síntomas podrán solicitar un turno gratuito a partir del 25 de agosto a través de la web www.aepso.org o llamando al 0800 22 23776 de 9 a 16 horas.

El camión sanitario de AEPSO se ubicará en el Cuarto Tramo de la Costanera (Posadas, Misiones) y funcionará los días jueves 31 de agosto y viernes 1° de septiembre de 8 a 17 horas. Esta iniciativa se realiza con el apoyo de Novartis Argentina.

“El objetivo de esta campaña de detección es llegar a todos esas personas que padecen esta enfermedad y que tal vez lo desconocen, a quienes no se la han detectado, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento. A su vez, intentamos reforzar y dar a conocer la importancia que tiene no abandonar las consultas médicas porque esto impacta directamente en el curso de la enfermedad” expresó Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO. “Sabemos que existen muchas personas subdiagnosticadas y subtratadas, y eso conlleva muchos riesgos. Hay que evitar que las personas lleguen a la discapacidad por algo que no fue tratado como corresponde. Es fundamental el diagnóstico y el tratamiento para el control de la enfermedad y, por lo tanto, de sus posibles consecuencias” agregó.

La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica). Cuando esto sucede a nivel de la piel, la enfermedad genera lesiones de distinta gravedad y aspecto. Son habituales síntomas como picazón, descamación o dolor, manifestándose en forma de placas de piel enrojecida, cubiertas de escamas blanquecinas. Sin embargo, algunos de los pacientes con psoriasis pueden desarrollar otros síntomas asociados a la artritis psoriásica como hinchazón, dolor articular y dificultad en el movimiento . Se estima que 3 de cada 10 personas con psoriasis también podrían desarrollar inflamación y dolor en las articulaciones, afección que tiene que ser tratada por reumatólogos.

“Psoriasis y artritis psoriásica son dos manifestaciones de la enfermedad psoriásica y los síntomas pueden diferir de una persona a otra, de allí la importancia de detectar la enfermedad a tiempo y llevar a cabo un diagnóstico que disminuya la descamación y el dolor en el caso de la psoriasis, y la inflamación y el dolor articular en la artritis psoriásica” describió la Dra. Zaida Bedran, (MP 5016, MN 12707), médica reumatóloga del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”. “Si consideramos la parte articular, esta enfermedad se manifiesta con inflamación en los dedos (dedos de salchichas) y dolor en la parte distal de los mismos, dificultad, rigidez y limitación en los movimientos” amplió la especialista.

Muchas veces el diagnóstico de esta enfermedad continúa siendo un desafío y la mayoría de los pacientes debe consultar a más de un profesional hasta arribar al diagnóstico preciso. “El trabajo conjunto del reumatólogo y el dermatólogo, posibilita la realización de un diagnóstico precoz de enfermedad psoriásica y tener un mayor control de las enfermedades asociadas. La interconsulta y el trabajo en equipo, apuntan a beneficiar al paciente y mejorar su calidad de vida” afirmó la Dra. Gabriela González Campos (MP 03504), médica dermatóloga, jefa del Servicio de Dermatología y coordinadora del Consultorio de Psoriasis del Hospital Dr. Ramón Madariaga.

“Además, es fundamental la información, tanto para médicos como para pacientes. Es clave que todos sepan que la psoriasis puede afectar las articulaciones” añadió la Dra. González. “Si sos paciente con psoriasis, tenés que saber que ese dolor que estás sintiendo en las muñecas, rodillas o espalda puede ser la manifestación de enfermedad psoriásica. Y si sos médico de cualquier especialidad, debés saber que el antecedente de psoriasis en un paciente debe alertar la posibilidad de artritis ante síntomas articulares o dolores” advirtió.

La enfermedad psoriásica, cuando no se trata correctamente, tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de los pacientes. Es un proceso inflamatorio generalizado que puede desencadenar discapacidad e interferir con las actividades de la vida cotidiana. Además, sus manifestaciones en la piel pueden ocasionar vergüenza en quienes la padecen, generando un fuerte impacto psicológico.



“Siempre tuvimos el sueño de poder recorrer el país con nuestro camión sanitario para acercarles a los pacientes esa primera línea de atención, para que aquellos que sean diagnosticados puedan luego hacer un seguimiento de su cuadro con los profesionales de la zona y siempre estaremos desde AEPSO para asesorarlos, acompañarlos y brindarles apoyo”, concluyó Fernández Barrio.

Las actividades a realizarse han sido declaradas de interés provincial y municipal, y participarán de las mismas las dermatólogas Dra. Gabriela González Campos (Hospital Dr. Ramón Madariaga, MP 03504), Dra. María José Corti (Htal. Ramón Madariaga, MN 114531); Dra. María Ángela Dei Castelli (Htal. Ramón Madariaga MP 06030), Dra. Rosana Yaluk (MP 03336), Dra. Magdalena Dittrich (Sanatorio Itapúa y Clínica Tajy, MP 5204), Dra. Mirtha Domínguez (MP 05268) y Dra. Maria Navarro (MP 1987). Los reumatólogos participantes serán la Dra. Zaida Bedran (Hospital Dr. Ramón Madariaga, MP 5016), Dra. Vanesa Paris (Htal. Ramón Madariaga, MP 04221), Dra. Adriana Seewald (Htal. Ramón Madariaga, MP 4856) y Dr. Jonathan Eliseo Rebak (Sanatorio Simes y Camino, MP 07326).

Acerca de AEPSO

AEPSO, Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, es una organización sin fines de lucro creada en el 2005 por personas con psoriasis y artritis psoriásica para ayudar a las personas que también la padecen y sus familiares. Las más de 12.000 personas que se han contactado con AEPSO han recibido contención para ellos y sus familias a través de la línea gratuita nacional 0800, asesoramiento legal, grupos y apoyo psicológico, acceso a las medicaciones y permanente información actualizada.

AEPSO es miembro activo de IFPA, Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis y miembro fundador de LATINAPSO, Red Latinoamericana de Psoriasis, estando también en permanente contacto con los centros de investigación más avanzados del mundo.