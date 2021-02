El cine misionero tendrá su estreno en la pantalla nacional con la proyección de dos largometrajes producidos y rodados en la provincia: “Selva”, del director Iñaki Echeberria, y “Fantasma vuelve al pueblo”, de Augusto González Polo, que se podrán ver este jueves 11 y 18 de febrero respectivamente, a través del canal Cine.AR TV.

«Estamos de estreno, y el estreno de una obra audiovisual siempre es motivo de fiesta para el sector. Son dos películas que han terminado todo su recorrido y ahora van a cerrar su ciclo con el contacto con el público. Y, es motivo para celebrar especialmente teniendo en cuenta que estas dos obras han sido desarrolladas integralmente durante la vida institucional del IAAviM», afirmó al iniciar la presentación el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), Mario Giménez.

La película de ficción «Selva» fue producida por la Productora de la Tierra, Sabina Buss y con producción asociada de Al Aire Producciones (Paraguay). Al respecto, su director Iñaki Echeberria señaló que «se trata del primer largometraje ante el INCAA como casa productora mayoritaria, lo cual nos tiene muy felices y muy ansiosos». Este dato significativo pone de manifiesto la evolución del sector audiovisual misionero en los últimos años.

En cuanto a la imposibilidad de presentar la película en una sala de cine, el director consideró que, dado el contexto actual en donde se incrementaron las visualizaciones en tiempo de pandemia, estrenar a través del canal de televisión del INCAA y, fundamentalmente, la plataforma de Cine.AR Play (gratuita, del 12 al 19 de febrero), puede ayudar a que muchos más espectadores la vean.

El cineasta expresó su satisfacción por llegar a la etapa de exhibición al público, luego de 6 años de arduo trabajo. De ese recorrido, destacó el apoyo del INCAA a través de la obtención del prestigioso premio Raymundo Gleyzer (INCAA) en 2015, y del IAAviM, desde que se puso en marcha (2016).

Del lanzamiento también participó Joaquín Scholler, joven actor de apenas 14 años, oriundo de Puerto Esperanza, que co-protagonizó «Selva» junto al reconocido actor Edgardo Castro. En la película interpreta a Joao, un niño que es arrebatado por un ejército de mercenarios que destruye su aldea. «Para mí grabar Selva fue un trabajo psicológico y físico. Psicológico porque era mi primer trabajo en cine, y era sobre un personaje que tenía una historia bastante fuerte; y físico porque también tenía que entrenar para desarrollar el personaje. Este trabajo lo hice junto a Sabina Buss -Directora de Actores- y junto a Iñaki», puntualizó el actor.

Para presentar «Fantasma vuelve al pueblo», su productora Mónica Amarilla recurrió a las palabras del director, Augusto González Polo: «es una observación emotiva de los vínculos, de las relaciones familiares, de amistad, y cómo se pone en cuestión la relación entre dos amigos…».

Amarilla recordó que la película se filmó en febrero de 2019, en Aristóbulo del Valle, en simultáneo con Selva y otras dos producciones más que se rodaron por entonces en la provincia. Destacó el hecho de que el film sea producido íntegramente por productoras locales, entre los que se encuentran Montecine SAS (Yamila Barnasthpol/Diego Bellocchio), Santiago Carabante e Inimaginaria Producciones (Mónica Amarilla); y valoró la posibilidad de continuar produciendo audiovisual, tras un año muy difícil para la actividad. En este punto, agradeció el apoyo del gobierno provincial, a través del IAAviM, diciendo que «el acompañamiento es concreto y real».

La destacada productora se refirió a la importancia de estos estrenos misioneros afirmando que «es una industria que está en vertiginosa expansión, tiene un reconocimiento nacional e internacional. Tenemos los recursos, tenemos la creatividad y lo único que necesitamos es contar nuestras historias, que son muchas y que hay muchísimo talento. Estoy absolutamente agradecida a todes quienes fueron parte de esta película», concluyó.

Fernando Rosa y Laura Josefina Krämer, actores de «Fantasma vuelve al pueblo», expresaron también sus expectativas ante el ansiado estreno. El actor, conocido por interpretar a «Rulo Espínola» en diversos escenarios misioneros, habló sobre su primera experiencia cinematográfica como «la oportunidad de contar nuestras historias, de que lo vean personas de otros lugares, otros países; porque tomamos nosotros la palabra…».

Por otra parte, reflexionó sobre la importancia de que tanto el INCAA como el IAAviM apoyen las producciones audiovisuales «porque hace posible que se mueva no sólo las economías sino también las relaciones sociales. Yo he conocido gente, he hecho amigos de otros lados; hay toda una cosa que no lo van a poder ver el 18, pero que creo que cada uno valora muchísimo. Festejamos que se sigan haciendo estas cosas».

El secretario de Cultura de la Provincia, Joselo Schuap, manifestó su alegría por los dos estrenos misioneros y señaló la importancia que tienen para los ciudadanos de la tierra roja. «Hacer que la gente de nuestro pueblo se dé cuenta que aquí hay una industria cultural enorme que a veces pasa desapercibida. Cuánto trabajo hay aquí, cuánto hay detrás de todo lo que activa la cultura, un poco a veces por el lado del turismo, pero también lo creativo es fundamental para lo que vendrá». Y concluyó auspicioso, «todo el país y el mundo va a poder disfrutar de un trabajo hecho aquí».

AGENDA ESTRENOS MISIONEROS

Selva

11 de febrero – 20 hs – Canal Cine.AR TV

12 al 19 de febrero, plataforma www.play.cine.ar

Fantasma vuelve al pueblo

18 de febrero – 20 hs – Canal Cine.AR TV

19 al 26 de febrero, plataforma www.play.cine.ar