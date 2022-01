El ministro de Economía detalló el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Fue en una reunión presidida por Alberto Fernández en la que estuvieron casi todos los gobernadores provinciales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el estado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional en torno a la renegociación de la deuda con ese organismo por U$S 44 mil millones. Lo hizo en una reunión con gobernadores de casi todas las provincias, de la que también participó el presidente Aníbal Fernández.

Estos fueron los principales conceptos de su presentación:

«Es realmente muy valiosa la presencia de los gobernadores y gobernadoras en este ámbito de discusión sobre un proceso de absoluta trascendencia para el presente y el futuro de nuestro país».

«Es importante que como Estado Nación estemos alineados en defender los intereses del país, estamos negociando cosas que importan para ahora, para los próximos meses y para los próximos años».

«Nosotros nos ponemos la camiseta de Argentina, cada quien define qué camiseta tiene puesta».

«Lo que se está discutiendo es qué se pone primero: Primero que todo está cuidar los intereses de nuestra Patria y asegurar la recuperación económica de la Argentina».

«Para otros es diferente, ahí es como Estado Nación es muy importante que actuemos con la firmeza que corresponde para defender los intereses que tenemos como nación».

«Hacia adelante se plantea ir ordenando esto, pero de una forma gradual; que el Estado pueda llevar a cabo un programa de políticas públicas que le dé a la Argentina más riqueza y más dinamismo productivo».

Un detalle de la deuda, tal como la presentó Guzmán.

«Es claro que el problema de endeudamiento en moneda extranjera es muy serio y hemos dado pasos importantes, y las provincias han dado pasos importantes, pero hay una serie de pasos que dar y van a llevar tiempo. El acuerdo que buscamos alcanzar con el FMI no va a resolver todos los problemas de endeudamiento externo que tiene la Argentina».

«Es tan grande la magnitud del problema que va a llevar años poder resolverlo».

«El Programa Plurianual para el Desarrollo Sustentable será sometido y enviado al Congreso de la Nación para su aprobación».

Negociación con el FMI

«El aspecto medular para alcanzar un acuerdo: el sendero fiscal. Es el punto en el cual hoy no hay acuerdo».

«Ha habido una reducción muy fuerte del déficit entre el año 2020 y 2021 de una forma virtuosa desde la base de la recuperación económica y del empleo, que genera más recaudación».

«Se llevó a cabo una política fiscal contra cíclica, expansiva focalizada en el gasto de capital que contribuyó a la recuperación del producto en 10% y al mismo tiempo haber bajado el déficit primario más del doble de lo que fue en 2020».

«Hacia adelante se plantea ir ordenando esto de manera gradual, que el Estado pueda llevar a cabo políticas públicas que le den a la Argentina más riqueza, dinamismo productivo, también al sector privado (que tenga mejores condiciones en lo inmediato, que tenga demanda de lo que produce) y también productividad en el mediano plazo».

«Lo que pide el FMI es diferente de lo que hemos presentado. La diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que plantea el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía está viviendo».

El ministro, en plena exposición.

«Es importante que como Estado Nación estemos alineados en defender los intereses de la Argentina. Estamos negociando cosas que importan para ahora y los próximos meses, es para todos los próximos años. Nos ponemos la camiseta de Argentina. Cada quien define qué camiseta tiene puesta. Esta es la realidad que se vive en un escenario geopolítico complejo».

«Se ha venido negociando detalle por detalle, punto por punto. Junto al Presidente visitamos países, hablamos con líderes del mundo, articulamos apoyos de la comunidad internacional pero los apoyos son importantes en ciertos aspectos. En algunos son plenos y otros son apoyos de parte de la comunidad internacional y no de toda la comunidad. Esa es la razón por la cual aún no hay acuerdo en este punto medular que es el tema fiscal».

«El segundo criterio de desempeño tiene que ver con las reservas internacionales. Aquí sí hay un punto de entendimiento: FMI y Argentina están en la misma página. Entendemos que es importante que haya un crecimiento de las reservas nacionales que nos permitirá construir una estabilidad económica duradera. Son rangos, pero un sendero que esté en 3 /4 mil millones de dólares por año y si puede ser más mejor y si es menos en un escenario contingente es razonable».

«En cuanto al financiamiento monetario del déficit fiscal: está atado al resultado fiscal que es la base del programa. Desde el gobierno planteamos que haya reducción que converja a que no haya financiamiento monetario sistemático del BCRA al Tesoro. Debe respetar la premisa central que el Estado tenga un rol que ayude a que la economía argentina continúe en la senda de la recuperación y de desarrollo inclusivo».

«Para llegar a un acuerdo tiene que haber una revisión del programa anterior de 2018. Es un paso necesario. Se hizo pública la evaluación post programa. Los resultados tienen un contenido valioso por lo que dice y nos pone en un lugar más positivo para seguir construyendo las condiciones para un acuerdo».

«El FMI dijo que el programa anterior no restauró la confianza del mercado, subió el riesgo país. no protegió a los más vulnerables de la sociedad, subió la pobreza y cayó el empleo, no fortaleció el marco para reducir la inflación, de hecho aumentó y no disminuyo las tensiones de la balanza de pagos».

«En estas negociaciones las políticas de precios e ingresos son parte. La secretaria de comercio interior está negociando con el sector privado un acuerdo de precios que nos dé un elemento más para coordinar y anclar expectativas».

«Cuando hablamos de un Estado Nación negociando hablamos de toda la argentina. Por eso es importante el acompañamiento del sector privado. Ha habido reuniones y se van a incluir en un eventual acuerdo».

«Para nosotros la prioridad es que Argentina siga en la senda de la recuperación. Para otros es diferente, ahí es como Nación es muy importante que actuemos con la firmeza que corresponde para defender los intereses que tenemos como Nación».

«El principal condicionamiento y tensión para poder continuar en la senda de la recuperación es precisamente la deuda con el FMI, que tiene vencimientos concentrados en los años 2022, 2023 y 2024. Toda deuda condiciona, pero no hay nada que condicione más que la deuda con el FMI».