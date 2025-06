El popular club de Posadas celebra un año más de su creación. Supo estar en el escalafón más alto del fútbol nacional. Con motivo de este nuevo aniversario, la entidad organiza una cena show abierta el sábado a los socios e hinchas franjeados.

Este jueves, el Club Deportivo Guaraní Antonio Franco está de cumpleaños. Llega a los 93 años de historia dentro del fútbol y la sociedad misionera. El 12 de junio de 1932, un grupo de jóvenes del barrio posadeño de Villa Sarita, tras la desaparición del Club Sportivo Colombo, por sugerencia de Antonio Franco, enfermero de Salud Pública, se reunió en su almacén ubicado en Ivanowski y Ayacucho (esta última calle actualmente se llama Ángel Acuña). En esa ocasión, resolvieron fundar un club.

Por sugerencia de Pablo Osvaldo Ruiz, director de la Asistencia Pública, donde trabajaba Antonio Franco, se adoptó el nombre de Guaraní, en homenaje a los indígenas de Misiones. Ese día nació, entonces, el club deportivo más popular de la provincia y que obtuvo mayor trascendencia nacional. Años después, en homenaje a su primer presidente, se llamó Guaraní Antonio Franco.

Las personas que asistieron a la fundación del nuevo club fueron: Antonio Franco, Eusebio Álvez (propietario de la vivienda que Antonio Franco alquilaba para instalar su almacén), Félix Noguera, Juan Noguera, Nicolás Báez, Claudio Báez, Gabriel Ayala (que tenía su casa frente al almacén de Franco), Ernesto Vargas, José Pérez, Rito Gómez, Zenón Rojas, Juan Pícoli, Tito Romero (hermano de Genes Romero), Tomasito Martínez, Leopoldo Martínez, Hermes Valenzuela y Héctor Daniel Valenzuela, entre otros.

Debut en torneos locales

Pocos días después de su fundación, luego de pagar 10 pesos como derecho de inscripción en la Liga Posadeña, ante el entusiasmo del grupo de jóvenes que lo integraban debutó en los torneos locales. Ese primer partido fue frente a Racing de Posadas.

Guaraní Antonio Franco participó en numerosos torneos regionales y ascendió a los campeonatos nacionales de 1971, 1981, 1982 y 1985.

En 1971, ascendió tras dejar en el camino en la final a Coronel Aguirre de Rosario (ganó en Posadas 3 a 0 y empató en la cancha de Central Córdoba de Rosario 3 a 3). En el primer partido del Nacional perdió con Boca Juniors, en Posadas 1 a 0 con gol de Rogel.

En 1981, venció en la final a Biblioteca Mitre de Baldisera, Córdoba. Empató en Córdoba 0 a 0 y ganó en Posadas 2 a 0 con goles del “Beto” Delpiano y el “Puma” Ortiz. Ese año empató con River Plate en Posadas 2 a 2. En River jugaron Passarella, Gallego y Kempes, entre otros.

En 1982, derrotó en la final a Patria de Formosa. Jugó el primer partido del Nacional con Vélez Sarsfield, y perdió 2 a 0 con goles de Bianchi de penal y Bujedo.

Ascenso

En 1985 obtuvo el ascenso al campeonato Nacional tras imponerse a Chaco For Ever en los dos partidos, como local y visitante por el mismo marcador: 3 a 2. También, el 21 de abril de 1985, Guaraní se impuso 6 a 0 al poderoso Boca Juniors, que jugó con todas sus estrellas, en un encuentro amistoso. El xeneize salió subestimando al rival y se encontró con un Guaraní que no lo perdonó.

También ganó el Regional para acceder al Nacional de 1986. Como se reestructuró el sistema de disputa, previamente, por haber logrado esa clasificación participó en la Liguilla Pre-Libertadores, en la que perdió con San Lorenzo 4 a 1 y 3 a 0. Esa liguilla la disputaron los ganadores del Regional y como consecuencia se ganó un lugar en el Nacional B, donde permaneció dos temporadas.

Enfrentó a los grandes clubes del país

En esos años, además de Boca y River, Guaraní enfrentó a Independiente, (ganó Guaraní Antonio Franco 1 a 0 con gol de Arce). También a San Lorenzo de Almagro (ganó Guaraní 3 a 2 en el Viejo Gasómetro).

Guaraní no pudo aprovechar oportunidades de ascenso en 1989, con Atlético Ledesma (2-2 y 0-1). En 1993, perdió en semifinales con Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1-2 y 1-2). En 1994, la final fue ante Godoy Cruz de Mendoza (0-1 y 0-0).

Luego de participar en el primer Torneo Argentino A, dejó de jugar torneos nacionales hasta la temporada 2003/04, en la que empezó a disputar el Torneo Argentino B. El 17/06/2012 ascendió al Torneo Argentino A. Fue tras empatar el partido de ida de la final en Tucumán 0-0 y derrotar como local 3-0 a San Jorge de esa provincia.

Por la Primera B Nacional

Luego de dos años en el torneo Argentino A, el 8 de junio del 2014 jugó la final por el segundo ascenso a la Primera B Nacional ante Juventud Unida de San Luis. Ganó 1 a 0 en su estadio en Villa Sarita, con gol de Tobías Albarracín.

En 2015, los de Misiones se impusieron por la Copa Argentina a Arsenal de Sarandí por 2-1 en Formosa, tras darle vuelta el partido. Santiago Silva anotó el gol de Arsenal (26m del primer tiempo), mientras que Miguel Alba y Mauro Gómez lo dieron vuelta. Los franjeados tuvieron como entrenador a Telmo Gómez.

El 23 de julio venció a Argentinos Juniors 1-0 en la cancha de Temperley con un gol de Pablo Ostrowski a los 25 minutos del segundo tiempo. Así logró meterse en octavos de final. En esa instancia enfrentó a Boca Juniors, quien se convirtió en campeón. Guaraní fue derrotado por 4 a 0. De esa manera, el elenco franjeado culminaría su mejor participación en el certamen nacional.

Hoy por hoy, se encuentra lejos de los niveles de años anteriores, en la lucha por estar en torneos regionales. Aspira regresar al Torneo Federal A del fútbol argentino. Guaraní Antonio Franco siempre será uno de los grandes clubes representativos de Misiones.

Cena show para los franjedos

El 14 de junio el Club Deportivo Guaraní Antonio Franco cumplirá 93 años de vida institucional. Con motivo de este nuevo aniversario, la entidad organiza una cena show abierta a los socios e hinchas franjeados.

Durante la noche, habrá espectáculos musicales en vivo, sorteos y una cena (no incluye bebidas). Las entradas tienen un valor de $25.000 y pueden adquirirse en la sede del club de lunes a viernes, de 17 a 21 horas, o mediante contacto telefónico al 376-4581203.

La propuesta busca reunir a socios, simpatizantes y vecinos, en una jornada para conmemorar la historia de la institución y renovar el vínculo con la comunidad.