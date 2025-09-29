La icónica agrupación de samba y pagode, una de las más reconocidas de Latinoamérica, se presentará en Posadas el viernes 10 de octubre en el UMMA.

Los seguidores de la música brasileña en el Litoral tendrán una gran oportunidad para poder volver a reencontrarse y bailar con el aclamado Grupo Revelação subirá al escenario del complejo UMMA (Av. Maipú 2260) el próximo viernes 10 de octubre, para brindar un espectáculo que promete ser inolvidable. El grupo, que consolidó su carrera en la década de los 90 en Río de Janeiro, se ha mantenido durante más de una década entre los grandes exponentes de la música brasileña.

Revelación alcanzó el éxito masivo con lanzamientos como su disco homónimo de 1999 y «Ao Vivo No Olimpo», que superó las 800 mil copias vendidas y catapultó su proyección internacional. El público tendrá la oportunidad de deleitarse con un recorrido por su extensa discografía y sus éxitos inmortales, incluyendo material de proyectos recientes como el DVD “Revela Samba Beach”.

Entradas y Sectores Disponibles.

Las entradas para el show de Grupo Revelación ya se encuentran a la venta y están disponibles por sectores. La entrada General tiene un valor de $35.000. La entrada Premium está disponible por $50.000, mientras que la Ultra Vip tiene un costo de $80.000. También se ofrecen Camarotes Exclusivos para 10 personas a un valor de $700.000. Los tickets se pueden adquirir a través de la web oficial www.ticketmisiones.com y en los puntos de venta físicos: Boletería de UMMA (de 16 a 20 hs), Pizzería Re Rico (Villa Cabello), y El Jesuitas Viajes (Bolívar 2278 y San Luis, Posadas, y Av. Bernardino Caballero y Carlos A. López, Encarnación, Paraguay).