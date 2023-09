El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares del país y el principal motivo son sus premios multimillonarios que se reparten todos los miércoles y domingos. Durante el último sorteo, las bolillas beneficiaron a cuatro personas que se dividieron más de 200 millones de pesos. A continuación repasamos los detalles del afortunado oriundo de San Luis.

Al igual que sucedió hace menos de tres meses, otra persona de la localidad de Villa Mercedes se hizo millonaria al acertar los números del Quini 6 en la modalidad «Siempre Sale». Sin embargo, hasta el momento, nadie se hizo presente en la agencia de quiniela para reclamar su importante premio de más de $33.000.000.

En esta oportunidad, el comercio de la suerte fue la agencia N° 581 «Tío Pecho«, que se ubica en la calle San Martín, entre Rafael Cortez y Ardiles. En diálogo con el medio local El Corredor Noticias, la propietaria del local reveló cómo se enteró de su suerte: «Me llamaron de Lotería San Luis, porque no tenía idea».

«Sabía que había salido en Villa Mercedes, pero no en qué sucursal. Uno fantasea con que sea uno, pero hasta que no llega el momento de ver el correo no te enterás«, expresó conmocionada Gabriela Martín. Cabe recordar que se quedará con un «premio estímulo» de $334.000, cuando el misterioso ganador aparezca.

Otro dato importante a recordar es que los números de la suerte fueron los siguientes: 02, 03, 13, 25, 26 y 32. Y que al igual que la persona que jugó en el local «Tío Pecho«, hubo otra de la ciudad de Córdoba que jugó las mismas bolillas. Entre ambos se repartieron el pozo de 66 «palos» de la famosa modalidad.

«Todavía no sabemos quién es porque no ha aparecido, pero suponemos que debe ser algún cliente habitual, que son los que siempre apuestan», apuntó Gabriela y también contó que, junto a su marido, están en el rubro hace once años, pero que abrieron el local de esa ubicación hace tres.

Una localidad que vuelve a ganar el Quini 6

Luego, la agenciera expresó: «Es la primera vez que tenemos un premio tan grande y la verdad que es una alegría enorme, porque tenés la responsabilidad de haberle vendido ese juego y cambiarle la vida a una persona. Es una sensación muy linda«.

Como se mencionó, en junio pasado hubo villamercedino que había tenido la misma fortuna con el Quini 6. Se trataba de un vecino, de 30 años, que había sacado las bolillas del «Siempre Sale» y se alzó con un pozo todavía mayor: $71.428.571.

En aquella ocasión, fue el vecino del barrio Las Mirandas que había apostado en la agencia «La herradura de la suerte» y había acertado cinco de los seis números sorteados

Hasta cuándo se puede cobrar el premio millonario del Quini 6

Finalmente, es oportuno volver a recordar que el reglamento oficial del Quini 6 aclara que los ganadores «tendrán derecho a exigir el pago de los mismos, a partir del quinto día hábil siguiente al de realización del sorteo».

Y también es importante apuntar que pueden hacerlo en el local de la Caja de Asistencia Social o donde la entidad lo determine cada Lotería de la provincia correspondiente. Es decir, no es necesario que concurra a la agencia donde compró su boleta.

«Cada concurso del Quini 6 caduca a los quince días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización», indica el estatuto del juego poceado más famoso del país.

Y ante estas normas, si el apostador o apostadora no se presenta antes de dicho término: «Se tendrá por automáticamente extinguido el derecho de los interesados para reclamar el pago de premios o reintegros de importes apostados».