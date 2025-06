María Rosa Aranda (77), del barrio Ñu Porá, de Garupá, es la ganadora 140 de IPLyC Social Inclusivo. La mujer se mostró sorprendida por el premio y aseguró que “me estaba haciendo falta” ya que por sus problemas de salud no puede continuar con las tareas de costura, con las que se ganó la vida por más de 30 años.

Algo de ese dinero «voy a ocupar para pagar al kinesiólogo que se adquirió de mis problemas de cintura, que dificultan moverme, al punto que depende de otra persona que venga a hacer las cosas de la casa. El profesional me dijo que no me hiciera problemas, que le pague cuando pudiera, cuando tuviera plata, y eso es lo que voy a hacer ahora», manifestó agradecida con el profesional y con el IPLyC «de todo corazón», por la iniciativa.

El resto del premio empleará para hacer un viaje, “aunque más no sea al interior de Misiones, que no conozco mucho”, agregó la beneficiada que nació en Chaco y vivió durante varios años en Buenos Aires.