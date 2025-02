Este sábado 1 de febrero se desarrolló la primera fecha del Torneo de Fútbol Infantil de Escuelitas de Barrio, enmarcado en el ‘Plan Verano’ impulsado por la Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas.



La primera fecha del certamen que cuenta con la participación de una veintena de equipos, se disputó este sábado en el barrio Latinoamérica con 10 partidos de 36 minutos, divididos en dos tiempos.



«Fue una jornada muy positiva con veinticuatro equipos tanto de la rama masculina como femenina y hoy se concretaron 10 partidos», expresó Cristián Núñez Silveira, director de Deportes Federados y Entidades Deportivas. Remarcó el acompañamiento de los padres: «La presencia y apoyo de las familias es importante. El balance es bueno porque tuvimos una tarde recreativa/deportiva donde los chicos se divirtieron, pudieron disfrutar y hacer lo que más les gusta que es jugar al fútbol».



Silveira consideró como «satisfactorio» el inicio del año 2025. «Para nosotros es un promedio más que favorable y ahora esperamos la segunda fecha que se llevará a cabo el próximo fin de semana», cerró.



Los resultados de la primera parte de la fecha N° 1 incluyen la victoria de Los Titanes sobre San Jorge con un marcador de 1-0.

El partido entre El Real y Olimpia terminó en empate sin goles. Los Guerreros se impusieron con un contundente 3-0 frente A Pulmón, mientras que Sol de Misiones derrotó a Infanto con un 2-0. En otro encuentro, Olimpia venció a San Jorge 3-1, y La Esperanza superó por 1-0 a Halcones. Villarreal y La Cima FC igualaron 1-1, y El Real FC ganó 1-0 a Morón. En la categoría femenina, Guerreras se destacó con un triunfo de 3-0 sobre Sol de Misiones, y el cotejo entre Infanto y A Pulmón finalizó en un empate 2-2.



La segunda parte del cronograma seguirá hoy a partir de las 15:15 horas con los cruces entre Infanto vs Halcones, A Pulmón vs Los Guerreros, Sol de Misiones vs Lucero, La Esperanza vs La Cima, El Real FC vs Olimpia FC, Morón vs Los Pinos FC, Halcones A vs Morón, Infanto A vs Los Pinos FC, El Real FC vs Sol de Misiones, A Pulmón vs Los Guerreros, e Infanto B vs EI 6.