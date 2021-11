Cada vez más personas se animan a incursionar en el mundo digital y apuestan a una economía diferente. Dinámicas y estables. Beneficios de las stablecoins.

Las criptomonedas están modificando la forma de ahorrar. El mundo cripto está dejando de ser solo para entendidos, y las stablecoin juegan un papel fundamental en su desarrollo, pero vamos por partes. ¿De qué se trata?

Las stablecoin son criptomonedas que pueden ser eventualmente convertidas a moneda fidusuaria. Se originaron para reducir la volatibilidad del valor para el intercambio de cripto activo. Sebastián Resano, sr. Consultant – Sales and Trading de OSL, las define como: «dinero programable». Su utilización para la realización de pagos, como las inversiones, está siendo cada vez más frecuente, en meses en que la digitalización de las criptomonedas se incrementa.

Resano recomienda que el primer paso para comenzar con las criptomonedas es tener una billetera electrónica: «Con el simple hecho de tener billeteras se puede comenzar a realizar pagos como si se estuviera operando con Mercado Pago».

Además, señala que este año, marcado por la pandemia aceleró el uso de los criptoactivos como medios de pago. En ese sentido, destaca: «No es una dato menor que los bancos empiezan a aceptar este tipo de cuentas. Por ejemplo: MasterCard está trabajando con un partner, Úala, con la que se puede empezar a cargar con criptomonedas. Cada vez vamos a empezar a ver más estos pagos de manera cotidiana como cargar la sube».

Resano cuenta que hay una gran variedad de alternativas de inversión, y que fundamentalmente se pueden utilizar como una forma más segura de entrar a Bitcoin. «Esto es un dólar digital, como Celo dólar, podés invertir en Ethe, Bitcoin hay una gran variedad. Creo que se vienen grandes iniciativas al respecto, en especial, de parte de los municipios que busquen dinamizar la economía», advierte.

Avances

Mariano Di Pietrantonio, director de Marketing para América Latina en MakerDAO,comenta: «Desde hace dos años hay un crecimiento constante de la stablecoin a nivel mundial, que es un mercado que está creciendo mucho. Y va a seguir creciendo por la facilidad que ofrecen. Este tipo de moneda son: estables, verificables y seguras. Se trata de un sistema que otorga mucho bienestar. Si bien, el uso es más bien subjetivo, que crezca el mercado es muy significativo, ya sea para ahorro, envío de dinero, o inversión».

Di Pietrantonio dice que la pandemia aceleró mucho la tecnología y hoy vivimos en un mundo cien por ciento online.

«La utilización de las criptomonedas se volvió muy sencilla es solamente cuestión de animarse y empezar a participar. No hay una barrera de entrada muy grande (en cuanto dinero), creo que Argentina viene muy bien si se la compara con el resto de la región. Tenemos un parque informático muy grande, y una coyuntura local que hace que se empiecen a interesar por ese tipo de activos, e históricamente fue un lugar que siempre tuvo muchos interesados en el mundo cripto. Lo bueno es que este tipo de activos es fácil de entender y apunta a un público muchísimo más amplio, no solamente a gente que esté dentro del mundo cripto«, dice el experto.

Además, agrega que «las pymes están adoptando a las stablecoin mucho antes que las grandes empresas. Incluso por la complejidad de las grandes firmas, a veces no son tan rápidas. Estas nuevas tecnologías empiezan a ser adoptadas por los pequeños players, y después pasan a los grandes, una vez que están asentadas. Hoy están en el terreno del retail y de pymes«.

Posibles casos de uso de las Stablecoins:

Toma de ganancia

Arbitrajes

Especulaciones

Préstamos

Remesas

Pagos Internacionales

Pagos a comercios

Acceos a otras criptoactivos

Invertir en Proyectos

Ignacio Carballo, Director de Ecosistema Fintech y Digital Banking de UCA, comenta que las stablecoin pueden funcionar perfectamente como una inversión en un contexto inflacionario como es el que está atravesando la Argentina.

Al respecto, señala: «Recordemos que una inversión, para ser tal, y no ser simplemente un ahorro, tiene que generar más valor, que lo que uno adquiere. Seguramente esto implica un riesgo pero se puede llegar a ver como una inversión dado el contexto inflacionario, donde existe un costo oportunidad, igual a inflación por sostenerse en dólares. De ahí, que se diga que el invertir es en dólares».

Además, agrega que la gente está sacando plazos fijos en Cripto. «Otra forma es invertir en proyectos basados en Cripto, como por ejemplo Se Socio. También, se puede apostar al incremento del valor de la moneda, pero no sería una stablecoin porque ahí la idea es que varié el valor para arriba», subraya.

Joaquín Hernández, Ecosystem Lead de Argentina en Celo, explica a Iproup, que hoy, existen diferentes exchange en los que se pueden hacer compras de más allá de 200 dólares. En Argentina se pueden comprar stablecoin que están 1 a 1 al dólar y se suele vender al dólar contado con liquidación.

Y remarca que existen diferentes aplicaciones, wallets, que permiten hacer pagos de la misma forma que lo hace Mercado Pago. «En Celo se pueden hacer transferencia de cualquier tipo de activo, tenemos, por ejemplo, Celo dólar, en los que se hacen transferencia a un teléfono y no hace falta saber nada más. Ya que se integra con la agenda que tenés de en el celular, y podés comprar cripto activos, pagar la tarjeta de crédito», explica.

Aunque aclara que la compra está limitada: «Termina pasando que todas las personas que quieren acceder van a un Exchange o bien hacen una compra over the table, o persona a persona. Es decir, yo le doy a una persona el dinero y ella me da el cripto activo. En Argentina, por historia, la gente ahorra en dólar, pero el cripto activo te permite superar el límite de los 200 dólares de compra. El tema es que se paga con liquit. Los stablecoin lo verían más como una forma de ahorro. Y aquellos activos que no están relacionados al dólar como una forma de inversión, porque pueden apreciarse o depreciarse con respecto al dólar».

Hernández dice que la comunidad de cripto activos en el país aún es reducida. «La realidad es que todavía le falta desarrollarse a la industria. Creo que falta, por un lado una mayor educación financiera, y por el otro, que existan comercios diarios que empiecen a aceptar estos medios de pago. En esta instancia (de la industria) lo veo como un medio de ahorro», concluye el especialista.