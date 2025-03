La justicia federal de Brasil ratificó la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin, y mantuvo su condena a seis años de prisión con régimen semiabierto, tras un recurso presentado por los abogados del actor. El Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces, envió un mensaje claro y contundente no solo a la actriz, sino también a todas las víctimas de violencia sexual, al ratificar la veracidad de los hechos denunciados

Luego de la decisión judicial, Thelma Fardin expresó su emoción: “Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica. Incluso a muchos varones que se conmovieron con mi historia. Hoy hay esperanzas: hemos dado un gran paso en ese camino para que las víctimas sientan la confianza a la hora de denunciar”, comentó la actriz desde Brasil según informó Amnistía Internacional.

Para llegar a esta sentencia, la justicia brasileña consideró los estándares internacionales de derechos humanos en la investigación de los casos de violencia sexual. Los jueces centraron su análisis en la responsabilidad del acusado como adulto y en su rol de poder en el vínculo con la víctima, más que en evaluar la resistencia de Fardin. La sentencia dejó claro que, sin consentimiento, toda relación sexual es considerada violación o abuso, y otorgó valor al relato de la actriz, respaldado por pruebas testimoniales y periciales que acreditaron la violencia sexual.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, celebró la decisión: “En el contexto regresivo que enfrenta la Argentina en materia de persecución y condena de la violencia de género, esta decisión judicial envía un poderoso mensaje de respaldo y apoyo para todas las niñas y adolescentes que se animan a romper el silencio y denunciar la violencia sexual, y un mensaje de que la impunidad en casos de violencia sexual no puede ser tolerada”.

El caso de Thelma Fardin fue inédito en materia de cooperación internacional. Tres Ministerios Públicos Fiscales, los de Nicaragua, Brasil y Argentina, colaboraron entre sí para llevar a juicio este caso de abuso sexual. Durante el proceso, la actriz estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval, Carla Junqueira y el equipo de Amnistía Internacional Argentina.

En el momento de la sentencia, Fardin se encontraba presente junto a su abogada brasileña, Junqueira. Darthés no se hizo presente para escuchar la sentencia y lo habría hecho a través de Zoom, aunque sí sus abogados.

El Dr. Martín Arias Duval, abogado en nuestro país de Thelma Fardin, habló con Infobae una vez conocida la sentencia y explicó cómo se desarrolló la última parte del proceso judicial contra Juan Darthés. “Hoy se hizo la audiencia que estaba programada para resolver el recurso que había interpuesto la defensa de Darthés contra la sentencia que había sido dictada, y en la cual había resultado condenado por abuso sexual o violación a seis años de prisión”, comentó.

“En la primera sentencia que se dictó, el tribunal votó de manera dividida: dos jueces lo hicieron a favor de la condena y uno votó por la absolución, pero es importante destacar que este último no lo hizo porque los hechos no estuvieran probados, sino porque consideró que los hechos no estaban previstos en el Código Penal brasileño vigente en ese momento”, añadió.

El Dr. Arias Duval amplió cómo se resolvió la situación en esta segunda instancia: “por el sistema recursivo que tiene Brasil, cuando hay un voto dividido no hay unanimidad, y se debe integrar el tribunal con otros jueces. Hoy se reunieron y votaron seis jueces. Los que habían votado con anterioridad, mantuvieron sus votos y los tres jueces nuevos escucharon a las partes y emitieron su voto condenando a Darthés. Con esto, la causa quedó resuelta en cuanto a los hechos, que están probados. Esa cuestión no se puede volver a discutir”.

Sin embargo, el letrado subrayó que la sentencia no se ejecutará de inmediato, ya que Darthés tiene la posibilidad de recurrir a dos instancias superiores. “Él tiene dos recursos extraordinarios posibles: un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia y luego, si no hay una evidencia clara de violación constitucional, podría llegar a la Corte Suprema”, explicó.

Pero, al mismo tiempo, aclaró que la posibilidad de que Darthés revierta la decisión es baja: “Es una instancia más restrictiva, y consideramos que es bastante difícil revertir una decisión de esta naturaleza en la cual los hechos quedaron fijados y cinco de los seis jueces ya dijeron que eran delito”.

El recorrido judicial de Thelma Fardin comenzó con una sentencia de absolución en mayo de 2023, por prescripción de los delitos de abuso sexual y con base en el beneficio de la duda. Sin embargo, el 10 de junio de 2024, los jueces de segunda instancia revocaron esta decisión, reconociendo la validez de las pruebas y el testimonio de la actriz, en cumplimiento con los principios establecidos en tratados internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Ahora, este fallo histórico no solo reivindica la lucha de Thelma Fardin, sino que también fortalece la confianza en la justicia para todas las víctimas de violencia sexual en la región.